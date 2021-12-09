《天堂》代言人回顧！戴資穎、陳金鋒一句話道出玩家的夢

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2015年《天堂》推出第八職業「戰士」，找來當時主持電玩節目的納豆擔任代言人，而他同時也是《天堂》首位男性代言人，納豆表示，自己是《天堂》資深玩家，能化身全新職業的角色感到非常榮幸，也搞笑地說服裝露腿的關係，拍廣告時下半身有股寒意。
2017年12月《天堂M》上線，請來傳奇球星陳金鋒、知名設計師聶永真和世界球后戴資穎共同擔任代言人，3人為各自領域的佼佼者，符合《天堂M》遊戲界霸主地位，廣告中，戴資穎詮釋「妖精」角色，看著起火的羽球場場地線，做出拉弓姿勢，氣勢凌人，戴資穎表示，遊戲世界裡的天堂是讓大家「實現不敢做的事」，鼓勵玩家在遊戲及生活中盡情享受拚鬥時刻，而她心中的天堂，就是每一次在球場上盡力戰鬥的時刻、認真做自己最喜歡的事，讓世界看見台灣。
「台灣巨炮」陳金鋒表示，最喜歡的《天堂》角色是騎士，因為騎士衝鋒陷陣、永不退縮、殺出重圍的精神，跟在球場上奮戰的自己很像，他也說《天堂》為跨世代遊戲的象徵，是很有回憶的遊戲，每個人都能在遊戲中創造自己的天堂。對陳金鋒來說，「球場上的天堂就是擊敗對手，人生中的天堂就是實現夢想」。
名聲享譽國際的設計師聶永真，盛讚《天堂M》保留原作PC版中古世紀風格的設計，守住了遊戲中原汁原味的感動，他代表的角色是法師，聶永真說，每一場人生戰役裡，前線的能量厚實，都來自背後多年的巨大磨練跟時間累積，每個人心中都有天堂，自己心中的天堂是「最後一刻輕取的勝利」。
2018年，《天堂》骨灰級玩家的畢書盡，為《天堂M》新職業「黑妖」盛裝站台，從國小就跟著堂哥玩PC版《天堂》的他，透露當初跨海來台發展，透過《天堂》交到不少台灣朋友，還曾凌晨3、4點獲得頂級遊戲武器，興奮到打電話給經紀人分享喜悅，畢書盡說，代言「黑暗妖精」完成自己內心小男孩的夢想，更說要向韓國親戚炫耀。
《天堂M》2020年1月舉行新職業「神聖劍士」上市記者會，邀請吳卓源化身性感「神聖劍士」為角色代言，她演唱結合《天堂M》戰鬥風格的Remix新版本歌曲，猶如「神聖劍士」以正面迎戰無所畏懼的態度，展現女人的美麗與堅強。吳卓源贊同該職業所散發的「Girl Power 女力爆發」形象，直說非常符合自己。
2020年10月，《天堂M》選了高爾宣出任第十職業「狂戰士」代言人，記者會當天，高爾宣以酒紅色上衣搭配長版抓破背心登場，帥氣演繹現代版「狂戰士」，他表示，該職業在逆境中求生存、不斷奮鬥的堅定意念，與自己當歌手的心路歷程有幾分相似，也說生命中最想守護的對象是家人，如狂戰士誓言拚死守護水神伊娃般，家人就是他努力的最大動力來源。
隨著迎來《天堂M》上市4週年，遊戲橘子特別邀請當時擔任上市開服代言人的戴資穎，再次回歸為《天堂M》4週年系列活動代言，不同4年前廣告中展現對奧運賽事的渴望，如今結束東京奧運賽事、奪得個人最佳戰績的她，新廣告中換上最經典的運動服造型，再次攜手《天堂M》一起迎接4週年里程碑。