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專訪／台彩女神愛語莎斬渣男　手機抓包「選妃荒唐玩法」

▲28歲「台彩女神」愛語莎抓包舊愛瘋狂劈腿，斬斷2年戀情。（圖／翻攝愛語莎IG）
▲28歲「台彩女神」愛語莎抓包舊愛瘋狂劈腿，斬斷2年戀情。（圖／翻攝愛語莎IG）

記者羅凌筠/專訪

2021-12-09 08:00:00

28歲「台彩女神」愛語莎（陳語媃）從《國光幫幫忙》發跡，擁有32D、24、35性感身材，近來加入P. League+福爾摩沙台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，為職籃注入新血！外型夢幻的她看似女神，在感情路上卻非一帆風順，她接受《NOWnews今日新聞》專訪時提到，曾有一任男友瘋狂劈腿，被她抓包「手機選妃」，狠斬2年戀情。

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▲愛語莎擁有32D、24、35性感身材，加入P. League+福爾摩沙台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」。（圖／翻攝愛語莎IG）
▲愛語莎擁有32D、24、35性感身材，加入P. League+福爾摩沙台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」。（圖／翻攝愛語莎IG）
愛語莎從單親家庭長大，14歲就出來賺錢，「我個性滿倔強的，國中考試那個卷子要繳費，我爸爸每次喝醉就拖，拖到我想說『算了』，自己出來找工作。」早熟的她其實很早就接觸表演，隨著舞團巡迴澳門威尼斯人酒店，在拳擊擂台後方伴舞，地上都是拳擊手的斑斑血跡，愛語莎面不改色在擂台上表演，當年她才20歲，就已見過大風大浪，也因此奠定6年的舞蹈基礎。

▲愛語莎20歲赴威尼斯人酒店表演，極具舞台經驗。（圖／翻攝愛語莎IG）
▲愛語莎20歲赴威尼斯人酒店表演，極具舞台經驗。（圖／翻攝愛語莎IG）
談到入行契機，必得提到彩券行的「樂透」看版，愛語莎擔任模特兒時期拍了這張照片，從此被冠上「台彩女神」的封號，後來《國光幫幫忙》找她上通告，愛語莎外型亮眼，還敢拿假老鼠惡整最怕老鼠的庹宗康，獲邀上遍《綜藝大熱門》等大小通告，人氣也越來越高。

▲愛語莎因拍攝彩券行樂透看版，被冠上「台彩女神」的封號。（圖／翻攝愛語莎IG）
▲愛語莎因拍攝彩券行樂透看版，被冠上「台彩女神」的封號。（圖／翻攝愛語莎IG）
在好友熊熊、梓梓的牽線下，愛語莎接觸到啦啦隊表演，被相中加入Formosa Sexy，為此對身材曲線進行魔鬼訓練，「我1周上4次健身房重訓，『捲腹』上腹下腹各做100下，我竟然有毅力持續1個多月，快不認得我自己。」原來她看到Formosa Sexy的招牌真理褲造型，怕砸了「性感」這塊招牌，「加入Formosa Sexy體態一定要好嘛！我們的舞都很性感，再加上我本身很愛高爾夫球，對我來說勤練核心值得啦。」

▲愛語莎為了啦啦隊「Formosa Sexy」的性感再進行嚴格體態管理。（圖／翻攝愛語莎IG）
▲愛語莎為了啦啦隊「Formosa Sexy」的性感再進行嚴格體態管理。（圖／翻攝愛語莎IG）
▲梓梓（左起）、壯壯、愛語莎和虔虔替夢想家啦啦隊、Up直播站台。（圖／記者葉政勳攝）
▲梓梓（左起）、壯壯、愛語莎和虔虔替夢想家啦啦隊站台。（圖／記者葉政勳攝）
不過人美身材好的愛語莎，在感情路上並非「人生勝利組」，她曾交往過一任大8歲男友，每天跟不同女生曖昧，「有次他半夜喝醉手機在叫，我一看嚇到，不同女生傳訊息來，還有人說『今天可以輪到我了嗎？』哇塞，皇上翻牌啊？！」愛語莎當下把男友叫醒對質，男友說：「我不相信妳沒跟別人曖昧。」她拿出手機任對方檢查，男友看看沒東西，摸摸鼻子就走了。

▲愛語莎經過劈腿渣男洗禮，心臟變得很大顆。（圖／翻攝愛語莎IG）
▲愛語莎經過劈腿渣男洗禮，心臟變得很大顆。（圖／翻攝愛語莎IG）
事後男友悔悟想認真交往，在愛語莎樓下守3天求復合，愛語莎心軟答應，只不過男友安分2年又故態復萌，「我發現的時候的確有重疊到其他女生，據我所知就有3、4個。」她只好斬斷2年戀情，自嘲經過這段感情洗禮，「心臟變得超大顆！」

▲愛語莎個性獨立，談戀愛變「女漢子」。（圖／翻攝愛語莎IG）
▲愛語莎個性獨立，談戀愛變「女漢子」。（圖／翻攝愛語莎IG）
單身的愛語莎挑選感情對象，注重「陽光、成熟、個子高」，像韓星李昇基、偶像劉以豪都是她的理想型，不過愛語莎當女友有一點不好，就是個性太女漢子了，「我有點男兒心，什麼都自己來，自己出國、自己開車，有一任男友跟我說『妳什麼都自己來，要我幹嘛？』我後來想想，對！偶爾還是要男生表現。」

P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家首場主場例行賽，將在12月11日星期六下午2點30分，於洲際迷你蛋（台中市北屯區崇德路三段833號）登場，屆時愛語莎將在現場和球迷互動，12月12日也有賽事，球迷和粉絲可要把握近距離接觸的良機。


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