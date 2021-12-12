還在送馬克杯？交換禮物不想踩雷 三大「關鍵字」超重要
即將迎接聖誕節，除了揪親朋好友聚餐吃飯，玩玩交換禮物更能增加節慶儀式感。就有網友發起熱門討論「交換禮物要送什麼？」並表示雖然是老梗的問題，但每年都很煩惱。網購平台業者發現，消費者今年挑選禮物時，最常輸入的關鍵字分別為「中性」、「保暖」、「舒壓」，可做為民眾選購交換禮物的依據之一。
記者賴志昶／台北報導
2021-12-12 08:00:00｜2021-12-12 08:26:15
網購平台業者486團購指出，12月通常都是「最雷禮物」討論高峰期，其中馬克杯和圍巾通常被網友評為最不想換到的禮物，自己在挑選時當然也要更用心，才能讓對方也收的開心。
486團購觀察，交換禮物通常會約定好一個金額，學生族群傾向下手500元以內的「高顏質」商品，上班族則偏好1000至2000元的實用商品；至於熱搜榜上，「中性」、「保暖」、「舒壓」為消費者挑選禮物時最常輸入的關鍵字。
486團購分析，許多民眾選購精美便攜的口袋迷你保溫杯及隨身保暖電懷爐、高CP值的電熱毯、電熱披肩等商品，可見「保暖」為聖誕送禮的趨勢之一；提升生活質感的現代美學設計捕蚊小夜燈，以及結合氣氛燈的觸控無線充電盤是較為「中性」的選擇，獲得消費者青睞並列入送禮選項；至於舒壓按摩品項，則以顏色繽紛的迷你按摩槍和外觀美型的眼部按摩器人氣最旺。
此外，今年「居家娛樂」類別特別受到青睞，可隨時隨地歡唱並支援對唱功能的卡拉OK棒以黑馬之姿衝上送禮榜首。486團購補充，疫情驅使民眾更重視居家娛樂及生活品質，帶動卡拉OK棒成為今年交換禮物的熱門夯禮。