COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

巷仔內／安倍晉三大力「挺台抗中」　台灣卻靜悄悄？

▲日本前首相安倍晉三1日受到台灣智庫國策研究院邀請發表演說。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本前首相安倍晉三1日受到台灣智庫國策研究院邀請發表演說。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/特稿

2021-12-08 20:20:25

日本前首相安倍晉三自去年辭任之後，開始拉近與台灣之間的關係，被外界視為是「親台派」。安倍最近受到台灣智庫國策研究院邀請，透過視訊發表演說，再提「台灣有事即日本有事，更是日美同盟有事」。話一出口，中國外交部激烈反彈，外交官輪番上陣抨擊，但看到台灣的反應，卻顯得安靜不少。除了因碰上民進黨立委高嘉瑜家暴事件佔據媒體版面之外，日本政治局勢以及美國對台海的態度可能也成為台灣政府表態歡迎的枷鎖。

我是廣告 請繼續往下閱讀
安倍晉三去年卸下首相一職之後，雖然只具眾議員身份，但他自今年11月起，接任執政黨自民黨內最大派系，通稱「細田派」的「清和政策研究會」會長職務後，細田派也改稱為「安倍派」，持續有著極大影響力。安倍一直以來被視為「親台派」，但因為任職首相時，不得不與中國打交道，仍得將日本國家利益做為優先考量。

而在辭任之後，少了政府閣員身份的束縛，安倍更加「放飛」，連連發表挺台言論，先前曾出席「台美日國會議員戰略論壇」致詞演講，表明台灣的重要性。近來還應國策院邀請，透過視訊發表演說，並且強調「台灣有事即日本有事，更是日美同盟有事」，更直接點名中國國家主席習近平，呼籲勿誤判情勢。

安倍晉三這一「飛」不得了，直搗中國敏感神經，中國外交部氣得跳腳，中國外交部發言人汪文斌飆罵一連串被日本主播認為「很文言」的抨擊字句，怒指安倍「挺台」胡言亂語。中國外交部長助理華春瑩更痛批日本公然挑釁中國主權，並緊急約見日本駐中大使垂秀夫表達抗議。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲針對安倍晉三的發言，中國官方氣得跳腳，中國外交部長汪文彬怒指安倍「胡言亂語」。（圖／美聯社／達志影像）
不過值得注意的是，相較於中國的大力反彈，在台灣反顯得相當低調。比起先前日本官員發表挺台言論，例如安倍晉三胞弟、日本防衛大臣岸信夫表示「台灣有事，日本無法置身事外」，在台灣引起不小關注和討論，這次安倍的「挺台抗中」似乎未掀起太大的輿論熱潮。

一部份原因很可能是「安倍挺台論」強碰民進黨立委高嘉瑜的家暴事件。每當有「大事」發生時，台灣媒體總是鋪天蓋地進行報導，從事件本身到事主的遠房親戚，邊角新聞都不願放過，「大事」就是「話題」，也就是「流量、收視率密碼」。但也因此不少「要事」的媒體版面遭到排擠，這次的「安倍挺台論」就是很好的例子，民間對於政治要事的注意力被轉移，討論也因此減少。

不過即使民眾熱烈討論安倍「挺台抗中」言論，台灣政府這次真的有欣然接受嗎？安倍在此次發言中，提到了「釣魚台列嶼」，並直接將其稱為「日本國土」，引起台灣部分人士不滿，似乎讓政府也感到有些尷尬。不過更主要的恐怕還是，安倍提到的「日美同盟」，將美國拉來一起作伴，讓台灣政府必須觀察美國的臉色。

美國對於中國議題一直以來小心翼翼，更不斷打模糊戰，安倍的「日美同盟」無疑讓美國得深觸台海議題。有日媒記者指出，「美國一邊避免與中國直接對立，一邊壓制中國軍事威脅，但是安倍的發言讓日本以及美國與中國不得不面對面，『極度不負責任』。而日本對台也沒有適當法律，因此也沒有插手的正當性，這對已展開對台政策的美國來說，也會覺得『安倍到底在擅自說什麼』吧」。

▲中國大陸國家主席習近平（左）2012年2月以國家副主席身分訪問美國時，拜登副總統（右）全程陪同，參訪加州洛杉磯國際研究中心時，當地學生贈送美中友好T恤。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國一直以來小心翼翼應對中國與台灣議題，不斷打模糊戰。圖為中國國家主席習近平（左）先前以國家副主席身分訪問美國時，當時為副總統的拜登（右）全程陪同。（圖／美聯社／達志影像）
雖然卸下首相職務的安倍已經無法代表日本政府，但是過去被認為是「對中鴿派」的日本首相岸田文雄對於安倍的談話沒有表示看法。內閣官房長官松野博一則是在隔天的記者會上，用垂秀夫的說法強調，「中國需理解日本國內有人持有像安倍晉三提出的這種意見」，顯示出岸田政府對於安倍的發言並沒有抱持太大的反感。

除此之外，過去被批有「親中」傾向，且在先前不願承諾「譴責中國侵害人權」的河野太郎，也於2日以自民黨廣報本部長的身份，力挺安倍的「台灣有事即日本有事」的發言。

安倍7日時接受節目訪問時，再度強調「台灣有事」論調，指出不僅是中國登陸侵攻，還有包括大規模發動網路攻擊，引發國內混亂均屬於「台灣有事」。安倍也大力支持挺台參與國際，對於中國外交官的批評更冷淡回應，再度展現出「抗中」態度，繼續說「該說的話」。

不過當前為岸田文雄第二次內閣，先前因任命有親中疑慮的林芳正為外務大臣，掀起自民黨內以安倍為首的勢力不滿，再加上林芳正尚未拒絕中國外長王毅的邀訪，以及日本對於美國外交抵制北京冬奧一事態度消極。即使林芳正先前宣布將增設「人權問題擔當」首相輔佐官、推展人權外交，來兌現岸田的總裁選舉政見，但不免讓人懷疑只是在迎合美中關係造成的國際秩序變化。台灣面對在中美競合關係扮演著雙面角色的日本，仍得必須謹慎應對。

▲林芳正與中國全國政協主席汪洋會面。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本外相林芳正被視為「親中派」。圖為林芳正（左）先前與中國全國政協主席汪洋（右）會面。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本前首相安倍晉三7日參加電視台節目時，再度針對「台灣有事」進行解釋。（圖／翻攝自富士電視台）
▲安倍7日時再度針對「台灣有事」進行解釋。（圖／翻攝自富士電視台）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
38.12%61.88%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀