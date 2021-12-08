巷仔內／安倍晉三大力「挺台抗中」　台灣卻靜悄悄？

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而在辭任之後，少了政府閣員身份的束縛，安倍更加「放飛」，連連發表挺台言論，先前曾出席「台美日國會議員戰略論壇」致詞演講，表明台灣的重要性。近來還應國策院邀請，透過視訊發表演說，並且強調「台灣有事即日本有事，更是日美同盟有事」，更直接點名中國國家主席習近平，呼籲勿誤判情勢。
安倍晉三這一「飛」不得了，直搗中國敏感神經，中國外交部氣得跳腳，中國外交部發言人汪文斌飆罵一連串被日本主播認為「很文言」的抨擊字句，怒指安倍「挺台」胡言亂語。中國外交部長助理華春瑩更痛批日本公然挑釁中國主權，並緊急約見日本駐中大使垂秀夫表達抗議。
不過值得注意的是，相較於中國的大力反彈，在台灣反顯得相當低調。比起先前日本官員發表挺台言論，例如安倍晉三胞弟、日本防衛大臣岸信夫表示「台灣有事，日本無法置身事外」，在台灣引起不小關注和討論，這次安倍的「挺台抗中」似乎未掀起太大的輿論熱潮。
一部份原因很可能是「安倍挺台論」強碰民進黨立委高嘉瑜的家暴事件。每當有「大事」發生時，台灣媒體總是鋪天蓋地進行報導，從事件本身到事主的遠房親戚，邊角新聞都不願放過，「大事」就是「話題」，也就是「流量、收視率密碼」。但也因此不少「要事」的媒體版面遭到排擠，這次的「安倍挺台論」就是很好的例子，民間對於政治要事的注意力被轉移，討論也因此減少。
不過即使民眾熱烈討論安倍「挺台抗中」言論，台灣政府這次真的有欣然接受嗎？安倍在此次發言中，提到了「釣魚台列嶼」，並直接將其稱為「日本國土」，引起台灣部分人士不滿，似乎讓政府也感到有些尷尬。不過更主要的恐怕還是，安倍提到的「日美同盟」，將美國拉來一起作伴，讓台灣政府必須觀察美國的臉色。
美國對於中國議題一直以來小心翼翼，更不斷打模糊戰，安倍的「日美同盟」無疑讓美國得深觸台海議題。有日媒記者指出，「美國一邊避免與中國直接對立，一邊壓制中國軍事威脅，但是安倍的發言讓日本以及美國與中國不得不面對面，『極度不負責任』。而日本對台也沒有適當法律，因此也沒有插手的正當性，這對已展開對台政策的美國來說，也會覺得『安倍到底在擅自說什麼』吧」。
雖然卸下首相職務的安倍已經無法代表日本政府，但是過去被認為是「對中鴿派」的日本首相岸田文雄對於安倍的談話沒有表示看法。內閣官房長官松野博一則是在隔天的記者會上，用垂秀夫的說法強調，「中國需理解日本國內有人持有像安倍晉三提出的這種意見」，顯示出岸田政府對於安倍的發言並沒有抱持太大的反感。
除此之外，過去被批有「親中」傾向，且在先前不願承諾「譴責中國侵害人權」的河野太郎，也於2日以自民黨廣報本部長的身份，力挺安倍的「台灣有事即日本有事」的發言。
安倍7日時接受節目訪問時，再度強調「台灣有事」論調，指出不僅是中國登陸侵攻，還有包括大規模發動網路攻擊，引發國內混亂均屬於「台灣有事」。安倍也大力支持挺台參與國際，對於中國外交官的批評更冷淡回應，再度展現出「抗中」態度，繼續說「該說的話」。
不過當前為岸田文雄第二次內閣，先前因任命有親中疑慮的林芳正為外務大臣，掀起自民黨內以安倍為首的勢力不滿，再加上林芳正尚未拒絕中國外長王毅的邀訪，以及日本對於美國外交抵制北京冬奧一事態度消極。即使林芳正先前宣布將增設「人權問題擔當」首相輔佐官、推展人權外交，來兌現岸田的總裁選舉政見，但不免讓人懷疑只是在迎合美中關係造成的國際秩序變化。台灣面對在中美競合關係扮演著雙面角色的日本，仍得必須謹慎應對。