林美秀遭罵「畜生」：藝人不用忍　高EQ回應網友

林美秀上月遭網友私訊辱罵「畜生」，被小14歲老公張熙明證實精神承受莫大壓力，林美秀今（8日）與唐美雲、王燦、林芳儀出席《孟婆客棧》媒體茶敘，坦言收到私訊驚嚇又生氣，「再怎麼罵都不能罵到這兩個字，但我不會怪他（網友），因為每個人都有發表言論的自由。」林美秀不會提告該帳號，但是她強調藝人不需要莫名其妙被罵：「不要口出惡言，一定要說好話。」
記者羅凌筠/新北報導
2021-12-08 20:20:28
《孟婆客棧》中，林美秀飾演許富凱的媽媽蓮嫂，林美秀笑言錄音配唱時才驚訝得知許富凱飾演兒子，她在劇中接到轉世通知書，希望在7日內看兒子成婚，談到印象深刻的一場戲，她形容在喝孟婆湯，準備轉世時，許富凱在一旁聽著就哭了亂七八糟，「我們沒什麼對話，我僅交代好要照顧好誰誰誰，然後戲曲的音樂旋律響起，大夥的眼淚直接用噴的。」這一場送別相當揪心。
現實中，她對於是否生子表示隨緣，不過戲外偏好女兒，「女兒好打扮、好買衣服。」提到對孩子的期許，「孝順、很好的態度，其他都不要求，有不有錢都再說。」林美秀也表示演完《孟婆客棧》後看開生死，認為可以辦生前告別式，「對於『死』這個字沒有這麼害怕，希望到了冥界也可以快樂開心。」談到生命中的遺憾，她表示是沒能帶媽媽出國，「媽媽沒有坐過飛機，我就帶著她的照片出國，感覺她也去過這些地方。」
王燦和林芳儀同樣對於死亡有了不同看法，王燦表示小時候對於生死很害怕，「因為常看到廟宇裡面看到18層地獄的圖，警示人們千萬不要做壞事，但是孟婆客棧是一個不同的觀點，如果在人世沒留遺憾，就可以安心的輪迴。」林芳儀一直以來以舞台劇工作為主，她很感謝唐美雲給予機會演出《孟婆客棧》，她表示對於喝孟婆湯那一刻格外感嘆，「人生有很多抉擇，這時候身邊就要有一個智者，也希望讓觀眾看電視時，能反問自己要怎麼抉擇。」《孟婆客棧》每周日晚上8點公視台語台播出，中華電信MOD同日上架，民視無線台每周一至周五晚間6點26分播出。