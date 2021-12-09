德國新政府上任　智庫：預期提升對台關係

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這是德國第一次有新政府在未來4年的施政藍圖中提到台灣，可見台灣在德國政壇受到重視的程度。
德國政府智庫「學術暨政治基金會」（Stiftung Wissenschaft und Politik）負責人梅爾（Stefan Mair）分析說，德國官方代表暫時還不會訪問台灣，不過，台灣2度在聯合執政協議中出現，本身就是一個訊號。
他接受「經濟週刊」（Wirtschaftswoche）訪問時指出，除了正式訪問，德國有多種方式可強化台灣，例如支持台灣參與國際，以及推動歐盟與台灣簽署投資協定，從當地繁榮的半導體業得利。
華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States）柏林辦公室訪問學者巴爾金（Noah Barkin）分析，新總理蕭茲正準備透過經濟、貿易和科技等管道，加強與印太地區的聯繫，其中可能也包括台灣。
巴爾金在智庫發行的電子報透露，因顧慮北京，德國對台關係降級數十年後，德國外交部正準備向新政府提出建議，逐步提升與台灣的關係。
德國新任外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）以對中國立場強硬聞名，認為歐洲與獨裁統治的中國處於制度競爭的關係。綠黨人士研判，貝爾伯克可能利用台灣議題，在上任初期展現領導力。
柏林「每日鏡報」（Der Tagesspiegel）評論說，從是否跟進美國外交抵制北京奧運、如何與美國和亞洲民主國家協調以免台灣受中國攻擊等敏感議題來看，蕭茲在外交上很快就會面臨考驗。（編輯：黃自強/高照芬）1101208