斯洛伐克地面裝備、模擬器強　專家：有軍事合作潛力

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蘇紫雲指出，斯洛伐克因為跟捷克分家後維持迷你兵力，兵力維持1萬4000人規模，包括2個機械化旅、5個特戰團，空中只有1個作戰中隊，其他都是直升機。斯洛伐克在2015年購買9架UH-60M黑鷹直升機、2018年購買14架F-16V Block70戰機，與我國空軍新購F-16V Block70型戰機同型。
針對斯洛伐克國防工業強項，蘇紫雲指出，斯洛伐克的電子系統，防空雷達做得不錯，例如P18雷達具備偵測隱形戰機的潛力，因為冷戰時期斯洛伐克是發展「以陸制空」的防空模式，以地面防空飛彈、電子戰對抗西方陣營先進戰機。另一個強項是模擬器，能夠模擬俄系MiG-29、Su-27、Su-30與Su-35等俄系戰機。
蘇紫雲指出，斯洛伐克在地面裝備尤其是裝甲車輛上比較強，包括8x8輪甲車與MAN重型車輛生產等，斯國學者訪台時曾交換意見，他認為，台斯兩國在地面裝備與模擬器上有很大合作潛力。
為了淘汰米格-29（ MiG-29 ）戰機，美國在2018年宣布出售斯洛伐克14架F-16V Block70戰機，包括12架單座、2架雙座機。由於當初 F-16V 戰機的研發計畫由中華民國空軍出資，因此這筆軍售案，台灣屆時可回收部分權利金。