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斯洛伐克地面裝備、模擬器強　專家：有軍事合作潛力

▲洛克希德馬丁生產的F-16V戰機。（圖／洛克希德馬丁官網 ）
▲洛克希德馬丁生產的F-16V戰機。（圖／洛克希德馬丁官網 ）

記者呂炯昌／台北報導

2021-12-09 17:15:20｜2021-12-09 17:25:33

斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）率領官員與商界訪台，代表該國投資暨貿易發展局（SARIO）跟國家太空中心主任吳宗信簽署合作備忘錄，推動太空產業及科研合作。曾訪問斯洛伐克的國防智庫專家表示，斯洛伐克在地面武器裝備與戰機模擬器上具有優勢，台斯軍事合作具有潛力。

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國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，斯洛伐克智庫人員2019年曾來國防院參訪，之後他也曾到斯國訪問。斯洛伐克是歐盟的經濟小虎，工業科技集中在資安，包括台達電與富士康都有在當地設廠，這樣就可以避免歐盟徵稅。

蘇紫雲指出，斯洛伐克因為跟捷克分家後維持迷你兵力，兵力維持1萬4000人規模，包括2個機械化旅、5個特戰團，空中只有1個作戰中隊，其他都是直升機。斯洛伐克在2015年購買9架UH-60M黑鷹直升機、2018年購買14架F-16V Block70戰機，與我國空軍新購F-16V Block70型戰機同型。

針對斯洛伐克國防工業強項，蘇紫雲指出，斯洛伐克的電子系統，防空雷達做得不錯，例如P18雷達具備偵測隱形戰機的潛力，因為冷戰時期斯洛伐克是發展「以陸制空」的防空模式，以地面防空飛彈、電子戰對抗西方陣營先進戰機。另一個強項是模擬器，能夠模擬俄系MiG-29、Su-27、Su-30與Su-35等俄系戰機。

蘇紫雲指出，斯洛伐克在地面裝備尤其是裝甲車輛上比較強，包括8x8輪甲車與MAN重型車輛生產等，斯國學者訪台時曾交換意見，他認為，台斯兩國在地面裝備與模擬器上有很大合作潛力。

為了淘汰米格-29（ MiG-29 ）戰機，美國在2018年宣布出售斯洛伐克14架F-16V Block70戰機，包括12架單座、2架雙座機。由於當初 F-16V 戰機的研發計畫由中華民國空軍出資，因此這筆軍售案，台灣屆時可回收部分權利金。

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