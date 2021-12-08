「台版新垣結衣」看上晨翔　私下議論：應該很花心

電影《一杯熱奶茶的等待》由原著作者詹馥華自編自導，卡司集結了新生代偶像連晨翔、吳子霏、周予天，以及入圍今年金馬獎最佳新人的潘綱大。電影裡的核心女主角張筱華由吳子霏來擔任，擁有甜美笑容以及外型清純的她被網民封為「台版新垣結衣」，這次的出演，吳子霏直說是意外中的意外，因為導演一直想找她來試鏡，但是兩度錯過，因為正逢父親離世，有很多家中事務需要處理，但詹馥華在電影要開拍的壓線時刻再度詢問吳子霏，她想說既然還有這個機會就好好把握，沒想到導演立刻選擇她，讓吳子霏直呼受寵若驚。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-08 22:55:28
詹馥華稱讚吳子霏的詮釋，讓她彷彿看到女主角筱華從書中走出來一樣，吳子霏笑說：「我跟女主角很像，都愛胡思亂想，只是我比較扭捏一點，所以經紀人常會我說太過嚴肅，而筱華則是非常直接並且很愛腦補，小劇場太多，才會造成男主角們一堆誤會。」吳子霏說自己最初看連晨翔外表帥氣又有一雙桃花眼，就誤以為他很花心，還擔心對方會不會難相處，結果有次表演老師交代大家寫角色功課的時候，她故意去偷看連晨翔的內容，沒想到他竟然像小孩一樣趴在地上還擠開她：「妳不要看！」讓她逐漸挖掘連晨翔不同表情包的面貌，「尤其導演說再來一次時，他的表情都超級苦惱的，就覺得他很可愛，認真的一面也真的很帥！」吳子霏還故意幫連晨翔跟周予天配對，但想到女主角會被犧牲掉又自問自答：「不行，我一定要在中間。」讓周予天哭笑不得難以招架。
新生代女神吳子霏拍攝過許多電視廣告跟音樂MV，在許多巨星如周杰倫、陳奕迅、劉若英等人的作品裡都能看到吳子霏的倩影，她也開始踏入戲劇跟電影圈，在電影《王牌教師麻辣出擊》她飾演活潑開朗的啦啦隊員，在HBO影集飾演腦癌第四期的科學家，吳子霏為了演戲還努力糾正自己的咬音，這次為了扮演好《一杯熱奶茶的等待》筱華這個設計系大學生的角色，吳子霏苦練多項技能，除了磨練畫技，讓她覺得困難的是要用左手寫字畫畫，因為她是右撇子，吳子霏苦笑：「當時每天起床就對著鏡子催眠自己，我是左撇子，下意識也使用左手；還買繪畫工具練習控筆畫方框，畫直線練拿握筆的力道，像小學生一樣從數字跟國字開始寫起」導演詹馥華也表示在片場看到吳子霏寫字很「醜」的時候很訝異，才發現她是特別學習使用左手的，大讚她非常敬業。