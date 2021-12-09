黃偉哲身旁正妹「扣子超吃力」 本尊是67萬追蹤數辣模
台南市長黃偉哲昨（8日）出席台南市社區永續培力中心揭牌活動，並拜訪民宿業者，一張側拍照中，他身邊站著一位身材惹火的短髮正妹，讓網友直呼「有亮點」，而該女子身分其實是IG有67萬粉絲的辣模郭鬼鬼。
娛樂中心／綜合報導
2021-12-09 10:13:59｜2021-12-09 10:18:10
郭鬼鬼在社群媒體發文透露，爸爸在台南開民宿，昨天起了大早迎接黃偉哲市長，「謝謝市長親自蒞臨給員工們打氣」，與市長的合照中，她雖然穿保守套裝，但豐滿上圍撐開襯衫釦子，內在美不慎走光，意外放送小福利。
對於酸民總譏「以後還不是成了富二代的...？」郭鬼鬼高EQ回「女兒，謝謝～」網友看到照片紛紛留言：「相當專業的感覺」、「襯衫扣子壓力很大」、「感覺鈕釦很吃力...」、「包緊緊也很正」、「下次去台南住，希望能遇到郭鬼鬼，我要合照」！
26歲郭鬼鬼擁有160公分身高及34G好身材，2019年因穿比基尼洗車在爆料公社掀起熱議，並以「最扯爆紅」受邀到節目《綜藝大熱門》錄影，曾獲綜藝節目《國光幫幫忙》年度通告王、JKF最佳美胸獎肯定，有「雪乳戰神」封號。（編輯：楊穎軒）