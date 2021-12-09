嘉義少年公園擺攤養家　姑姑親曝「拒絕捐款」原因

一名來自嘉義的16歲徐姓小弟家境貧困、單親，爸爸也在一個多月前過世，為了貼補家用，選擇到公園擺攤賣方塊酥，不料遭檢舉，附近洗車場老闆霸氣讓徐小弟免費擺攤，消息一出不少民眾紛紛前往支持，外界也希望可以捐款給徐小弟；對此，徐小弟的姑姑出面感謝外界善心，但拒絕捐款，主因是「希望孩子能自食其力，未來也能幫助有需要的人」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-09 09:47:38｜2021-12-09 09:49:04
徐小弟家境清貧，從小生活在單親低收家庭，爸爸更在一個多月前往生，家中還有比自己小一歲的弟弟、還有雙眼失明的奶奶，每週要洗腎三次，雖然還有兩位姑姑，不過其中一位聾啞人士，不得已才會想要擺攤賺些錢，來貼補些家用。
徐小弟日前公園擺攤賣方塊酥，卻被檢舉，幸好有洗車廠老闆伸出援手，讓徐小弟能繼續擺攤，承天府環島慈善會理事長顏維勳也在現場直擊徐小弟被檢舉的情況，並將事發經過PO在個人臉書，顏維勳為此也幫忙成立團購社團。
消息曝光後，也有不少人想要捐款幫助徐小弟度過難關，便在網路上詢問帳戶，徐小弟的姑姑也在臉書發文感謝各謝關心，並表示，與其給魚吃，不如給釣竿、教釣魚，希望孩子們能夠自食其力，「這是我想教導孩子的方式，孩子們未來有能力也能夠幫助更需要的人。」
徐小弟姑姑也說，因為徐小弟的父親過世，家中剩下徐小弟跟弟弟2人須支撐著這個家，小時候是她獨自撐著，如今徐小弟也已長大，懂得分擔擔子，讓她相當欣慰。（編輯：孫唯容）