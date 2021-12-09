1.5萬人14天新制教召 國防部：射擊、戰鬥教練時數翻倍
為因應中國軍事威脅，國防部除今年新增編2個後備旅外，也將從明（2022）年起局部試行後備軍人14天教育召集。國防部官員今（9）日表示，明年試行「1年1召、1次14天」的新制教召，射擊與戰鬥教練時數增加一倍，包括增加手槍與機槍射擊子彈數量都增加。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-09 11:09:54｜2021-12-09 11:12:01
國防部今日舉行線上記者會，國防部動員管理處副處長陶成濬上校報告教召新舊制差異指出，新制召訓天數為14天，頻率為年年施訓，人數約1.5萬、選員原則為後退先用，試行階段優先選用8年內退伍人員，預告書在前年12月寄發；舊制教召為5至7天，頻率為2年1訓、人數約9.7萬人，選員原則為後退先用，試行階段優先選用8年內退伍為原則，軍、士官得選用12年內退伍人員，預告書在當年1至2月寄發。
在操課內容差異上，陶成濬表示，新制射擊訓練增加至28小時，手槍35發、步槍45發、機槍69發、迫砲34發，戰鬥教練為56小時，科目增加行軍訓練、戰傷急救、工事構築、障礙物破壞與通過、地形地物利用、班攻擊與防衛等。
國防部表示，教召將採新舊制並行方式實施，新制明年第1至3季實施，第4季進行檢討，為兼顧國家安全及減少雇主負擔，經常僱用員工數20人以下之中小企業，有2人以上員工同時接受召集，有影響營運之虞，經擇定半數以下員工，可憑相關證明，辦理免除本次召集。