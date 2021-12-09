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畫面曝光！永和逆子分屍父親成「人彘」　塞行李箱棄屍

▲符姓男子因不滿父親長期對母親施暴，先用枕頭將父親悶死，藏屍在頂樓，9天後受不了屍臭才將其分屍，塞進行李箱丟棄，稍早符男拖行行李箱的棄屍畫面也曝光。（圖／翻攝畫面）
▲符姓男子因不滿父親長期對母親施暴，先用枕頭將父親悶死，藏屍在頂樓，9天後受不了屍臭才將其分屍，塞進行李箱丟棄，稍早符男拖行行李箱的棄屍畫面也曝光。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2021-12-09 10:45:58｜2021-12-09 10:48:35

8日上午，有民眾永和區保平路旁的瓦磘溝大排水溝，驚見「無頭屍」，後經警方確認該具屍體，連雙臂、雙腿也都遭切除，循線調閱監視器，發現54歲的符姓男子，因不滿父親長期對母親施暴，先用枕頭將父親悶死，藏屍在頂樓，9天後受不了屍臭才將其分屍，塞進行李箱丟棄，稍早符男拖行行李箱的棄屍畫面也曝光。

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根據警方調查，該無頭屍的雙臂、雙腿，還有頭顱部分都有遭「利刃切割」的痕跡，雙腿僅殘留不到3分之1，雙臂則自肩膀以下全斷，這些切割的傷口整齊，推斷這是一起凶殺案。

警方調閱監視器發現，發現符男前天出門時還帶著登機箱，返家後箱子便消失在鏡頭前，因此認定符男涉有重嫌，從監視器畫面中在運屍當下，符男神色緊張，左顧右盼，「還拖著行李360度，迴轉一圈，觀察周邊有沒有人注意到他」，隨後便拖著行李，消失在鏡頭之外，騎車前往瓦磘溝大排水溝棄屍。

經警方初步詢問符男，其坦承因不滿其父親長期施暴患有失智症的母親，因而懷恨殺害其父並肢解棄屍；符男表示，84歲的老父親長期對77歲的母親施暴，在上月28日趁父親睡夢中時，利用枕頭將父親悶死，藏屍在自家頂樓鐵皮屋的收納箱中，9天後因為散發屍臭，才用利刃將其支解，最後再以行李箱進行棄屍。（編輯：孫唯容）

▲永和、子殺父、無頭屍、棄屍畫面、藏屍收納箱（圖／翻攝畫面）
▲符男上月28日趁父親睡夢中時，利用枕頭將父親悶死，藏屍在頂樓鐵皮屋的收納箱中，9天後因為散發屍臭，才用利刃將其支解。（圖／翻攝畫面）

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