他綁架好友索千萬！肉票反求「借我300萬」 放人後遭逮
史上最烏龍綁票案？綁匪是他，要交付贖金的也是他！台北市3日凌晨發生一起擄人勒索案，47歲黃姓男子離開酒店時被歹徒綁走，要求他交出1000萬才放人。黃男於是打給自己友人40歲胡姓男子，拜託胡男幫忙付300萬贖金。不料其實胡男就是擄人案的主謀，胡男接到電話也傻眼，這才察覺黃男並非那麼有錢，無奈放人。黃男脫身後報警，警方循線將胡男一行人逮捕，才讓這起詭異綁票案曝光。
編輯中心/綜合報導
2021-12-09 11:21:19
據了解，胡男與黃男是酒店認識的酒友，黃男平日總對外高調炫富，讓胡男起了歹意，找了4位共犯，趁黃男離開酒店時將人擄走，帶到陽明山某工寮，要脅黃男付出1000萬贖金才放人。
黃男當即表示自己拿不出這麼多錢，先是討價還價到300萬，接著打電話籌錢時，黃男撥打求救電話的對象竟然就是胡男。胡男這才察覺，黃男根本沒有他平日所說的那麼有錢，於是只好放人。
黃男脫困後向胡男道謝，胡男尷尬支吾其詞，解釋自己其實沒有真的出錢。黃男越想越不對勁，於是向警方報案。這才循線將胡男一行人全數逮到，偵破這起自導自演、自己擄人自己付贖金，最後自己演不下去又自己露出破綻的烏龍綁票案。（編輯：倪浩軒）