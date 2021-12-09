台灣人最愛用十大LINE功能　這招天天用、自動回覆排第二

我是廣告 請繼續往下閱讀
【第1名】LINE掃碼功能
因應政府防疫政策，民眾至公共場所需採實聯制，簡訊實聯制帶動LINE掃碼功能成為今年最熱門。有別iPhone用戶直接打開手機相機就能掃碼發訊息，安卓用戶大多選擇透過LINE快速掃碼，而LINE掃碼功能除了可掃QR code，也可將圖片轉換為文字，或是翻譯成不同語言。
【第2名】LINE社群自動回應
LINE去年推出「社群」後，用戶逐漸增加，便推出「自動回應」功能，讓管理員可自行設定歡迎訊息、預約訊息與關鍵字回應訊息，或是根據不同的情境，輸入相對應的自動回覆訊息，免去手動打字回覆，登上年度第二熱門。
【第3名】聊天室表情符號
目前所有聊天室都可使用「表情符號」，對方在一周內發出的訊息，長按就可選擇讚或哭哭等，再次長按可更換或取消原先選定的表情，現階段手機版與電腦版都已適用，好處是不用額外回覆也能傳達心情，且不會跳出通知打擾對方。另有群組會將「表情符號」當作「已讀」使用，請看過的人一律按讚，避免刷一排「好、收到、是的、明白」造成洗頻。
【第4名】電腦版支援生物辨識登入
根據LINE統計，電腦版在台灣月活躍用戶達500萬人次，今年電腦版開放支援生物辨識登入，登入時只要透過手機設定完成生物辨識，就可使用智慧手機直接登入，不怕忘記密碼。此外，用戶也可以選擇用Email或是手機掃描QR code登入。
【第5名】照片預覽模式
今年手機版聊天室推出新的照片縮圖預覽模式，在傳送多張照片時，除了會自動將照片整合成同一則訊息，點選訊息旁邊的「單張檢視」圖示，就可切換成單張照片滑動輪播，等於是直接放大照片，不用一張一張點入展開也能看清楚。
【第6名】視訊時使用貼圖
今年五月爆發本土疫情，不僅線上會議、線上課程比例提升，在避免「北孫南送」、無法返鄉的那段時間，親朋好友都只能靠LINE視訊聯繫，在使用視訊時，可邊聊天邊發送貼圖，會顯示在視訊畫面後消失，所有與會者都能看見貼圖回應，添加不少趣味的互動。
【第7名】LINE會議室
同樣是因應WFH、線上教學需求大爆發，LINE在今年推出「會議室」功能，有別於群組通話，不用事先拉好群組，只要建立「會議連結」發送給大家，所有點入連結的人都能立即加入視訊通話，且一樣能分享螢幕、套用虛擬背景，最多可同時500人在線，成為第7大熱門功能。
【第8名】視訊通話支援虛擬人像
今年應該是許多人最頻繁使用視訊的一年，如果線上開會可以不用露臉，那麼LINE虛擬人像就派上用場，可以自拍偵測AI製作，或是自行設定打造Q版人偶，除了當作LINE個人頭像使用，也可在視訊通話中使用，開會免化妝必備。
【第9名】LINE揪團
LINE群組今年新增揪團功能，可由團長設定品項、價錢後快速開團，並整合LINE Pay Money和LINE Bank兩種收款方式，一鍵請團員們付款，並整理收付款名單便於對帳，對於經常開團合購的媽媽群組，或是訂午餐、下午茶的上班族群組來說，簡化許多收款、對帳等瑣事。
【第10名】多人聊天室、群組整合
以往LINE分為「群組」與「多人聊天室」兩種，今年終於將多人聊天室整併至群組，同樣享有相簿、記事本等群組功能，且拉群組時可設定「用戶自動加入」，這樣對方不用按下參加就能自動加入群組，避免漏收所有訊息。