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與台黑鷹事故雷同？印度國防參謀長墜機亡　學者提陰謀論

▲印度國防參謀長拉瓦特，8日不幸在一場直升機墜毀事故中身亡。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度國防參謀長拉瓦特，8日不幸在一場直升機墜毀事故中身亡。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-12-09 12:23:36

印度軍方1架直升機，8日在泰米爾納德邦(Tamil Nadu)不幸墜毀，包括國防參謀長拉瓦特(Bipin Rawat)在內共13人身亡。印度學者切拉尼(Brahma Chellaney)在推特上發文，將拉瓦特之死與台灣去年的黑鷹墜機事故相提並論，聲稱2次直升機墜毀都消滅了1個「防範中國侵略的關鍵人物」，質疑背後原因不單純。對此中國官媒《環球時報》則回應，不該把天意怪到中國頭上。

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綜合外媒報導，在拉瓦特確認身亡後，切拉尼便於8日晚間，在推特上連續發文。在首則貼文中，切拉尼先是寫下：「在中國長達20個月的邊境侵略，導致喜馬拉雅前線出現戰爭危險局勢之際，印度國防參謀長拉瓦特將軍、他的妻子和其他11名軍事人員在直升機墜毀事件中不幸遇難，這件事發生的真不是時候。」

接著在第2則貼文，切拉尼又打下：「拉瓦特將軍的死與2020年初的直升機墜毀事件，有著詭異的相似之處，那次直升機墜毀事件導致台灣參謀總長沈一鳴將軍和其他7人喪生，其中包括2名少將。每次直升機墜毀事件都消滅了1個防範中國侵略的關鍵人物。」

然而，在第3則貼文中，切拉尼又說：「這奇怪的平行並不意味著2架直升機墜毀事件之間有任何關聯。如果有的話，每次墜機都引發了重要的內部問題，特別是關於運送高級將領的軍用直升機的維護問題。」

對於拉瓦特之死，《環球時報》先是於8日晚間的文章中表示：「拉瓦特日前強硬宣稱中國是印度的頭號敵人，他是第1個這樣公開定義中國的印軍最高將領。我們不想像談論1個敵人之死那樣評論拉瓦特的死亡，更何況他的出事地點不是在中印邊境地區，而是印度南部的泰米爾納德邦。我們不認為中印是敵人，所以，我們認為拉瓦特的意外喪生值得同情。」

《環時》也提醒道，部分印度人對中國持「激進態度」，但這類事件反映出印度的軍用直升機，安全性不足以保護國防參謀長的生命，儘管這一事故可能是低概率的，強調「落後是印度的最大敵人，而非中國。」

至於切拉尼的陰謀論，《環時》總編輯胡錫進9日凌晨則在微博上批評，指中方已經對拉瓦特將軍的罹難表示同情，並且願意再次表達同情，如果切拉尼非要「較真」，那他只能說「2位參謀長墜機死亡，這是天意，能怪中國嗎？」

▲（圖／翻攝自微博）
▲中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進反擊印度學者的陰謀論。（圖／翻攝自微博）

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