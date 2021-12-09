與台黑鷹事故雷同？印度國防參謀長墜機亡　學者提陰謀論

我是廣告 請繼續往下閱讀
接著在第2則貼文，切拉尼又打下：「拉瓦特將軍的死與2020年初的直升機墜毀事件，有著詭異的相似之處，那次直升機墜毀事件導致台灣參謀總長沈一鳴將軍和其他7人喪生，其中包括2名少將。每次直升機墜毀事件都消滅了1個防範中國侵略的關鍵人物。」
然而，在第3則貼文中，切拉尼又說：「這奇怪的平行並不意味著2架直升機墜毀事件之間有任何關聯。如果有的話，每次墜機都引發了重要的內部問題，特別是關於運送高級將領的軍用直升機的維護問題。」
對於拉瓦特之死，《環球時報》先是於8日晚間的文章中表示：「拉瓦特日前強硬宣稱中國是印度的頭號敵人，他是第1個這樣公開定義中國的印軍最高將領。我們不想像談論1個敵人之死那樣評論拉瓦特的死亡，更何況他的出事地點不是在中印邊境地區，而是印度南部的泰米爾納德邦。我們不認為中印是敵人，所以，我們認為拉瓦特的意外喪生值得同情。」
《環時》也提醒道，部分印度人對中國持「激進態度」，但這類事件反映出印度的軍用直升機，安全性不足以保護國防參謀長的生命，儘管這一事故可能是低概率的，強調「落後是印度的最大敵人，而非中國。」
至於切拉尼的陰謀論，《環時》總編輯胡錫進9日凌晨則在微博上批評，指中方已經對拉瓦特將軍的罹難表示同情，並且願意再次表達同情，如果切拉尼非要「較真」，那他只能說「2位參謀長墜機死亡，這是天意，能怪中國嗎？」