巷仔內／沒在怕中國！斯洛伐克強化與台經貿交流

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1968年捷克斯洛伐克發生「布拉格之春」運動，執政黨試圖推動溫和政治改革，但遭蘇聯認為挑戰其領導地位，而派兵出手阻止。直到1989年「天鵝絨革命」（Velvet Revolution），終於成功促使東歐共產黨垮台，而捷克斯洛伐克的民主化，也讓斯洛伐克的國族意識抬頭。由於捷克以捷克人為主、工業發達，斯洛伐克則以斯拉夫系斯洛伐克為主，為農業國家，加上改革開放後兩邊經濟差距變大，1992年斯洛伐克議會通過獨立宣言，捷克與斯洛伐克領導人同意和平分手，隔年元旦正式分家，這場沒有流血的分家，史稱「天鵝絨離婚」（Velvet Divorce）。
由於曾遭莫斯科統治的慘痛歷史，全國人口僅550萬的斯洛伐克選擇加入西方政營，2004年加入歐盟與北約組織。2008年北京奧運期間俄羅斯出兵喬治亞、2014年俄羅斯併吞烏克蘭所屬克里米亞，讓斯洛拉克感受威脅，為了強化「抗俄」而購買美式武器裝備，推動家事現代化，2018年採購14架F-16V Block72戰機，以取代老舊的MiG-29戰機，先前斯國空軍飛官曾質疑MiG-29的安全性而拒飛。
在兩岸政策上，斯洛伐克遵守「一中政策」，與中國建立外交關係，雖然加入「中東歐國家-中國合作機制」（16+1），但是過去20年（2000至2020年）中國在斯洛伐克投資僅2億美元，算是少得可憐，也讓斯洛伐克政府覺得中國的承諾口惠不實，得不到太多好處，反觀台灣企業台達電與富士康帶頭在當地設廠投資。對台灣企業而言，在斯洛伐克投資生產能獲得歐盟的減稅優惠，台灣企業已在當地投資5億歐元，創造上千個工作機會。
斯洛伐克跟台灣有許多相似，兩國都是擁有高山美景的小國，周遭都有大國軍事威脅，也都是代工大國，如德國福斯、韓國KIA都有在斯洛伐克設廠生產汽車。由於台、斯如此相似，近年來兩國積極強化交流，2020年台灣曾捐贈70萬片口罩給斯洛伐克防疫，今年9月斯洛伐克捐贈16萬劑AZ疫苗回報，成為當時我國疫苗短缺時的及時雨。10月時國發會主委龔明鑫率經貿團訪問斯洛伐克，一口氣簽署了7份備忘錄。
斯洛伐克對台灣興趣越來越高，兩國也互蒙其利。對台灣而言，成為我國進入歐盟外交核心的一道門。對斯洛伐克而言，面對中國日趨強勢的「戰狼」外交，與台灣發展關係除了經濟利益外，還能夠有多元化政策與中國往來，避免日後受制於人。