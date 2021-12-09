反駁馬英九投書　行政院：台灣民主自由受到國際肯定

前總統馬英九稱台灣成「不自由的民主」，並舉例黨產會、促轉會、沒收公投綁大選等問題。行政院發言人羅秉成今（9）日受訪指出，自由之家持續把台灣列為自由國家，甚至連續3年高於美國等國家，國際非營利組織Civicus也認為台灣是亞洲唯一開放國家，台灣民主、自由受到國際肯定，台灣不會妄自尊大，但也不會妄自菲薄。
記者王敏旭／台北報導
2021-12-09 12:30:17｜2021-12-09 12:52:14
羅秉成說，台灣民主自由在大家努力下，結束威權時、打開民主大門，自由得來不易，所以非常的珍惜。黨產會與黨產條例相關規定，經過大法官解釋為為合憲，相關黨產作為持續進行中，像是國民黨當時把中影股權轉讓、買賣，有高價低賣狀況，黨產會跟中影達成和解。
羅秉成表示，促轉會也依促轉條例，平復在威權時期遭到違反民主自由憲政、違反公平審判原則的不當判決，確認撤銷是5、6000件，是還給這些政治上受難者所必要，他相信馬前總統也不會反對這立法。
羅秉成指出，政治檔案上面，國民黨相關政治檔案委託政大典藏，國民黨同意省黨部被審定為政治檔案，也移交給檔案局，不管黨產、促進轉型正義，都在往前邁進，對於過去威權時期所產生問題有些成效，且得到認同。
至於公投綁大選問題，羅秉成表示，像這次12月18日公投，政府沒有反對公投，反而鼓勵民眾來行使公民權，台灣過去只是在選舉，公投經驗比較少，這次可以好好討論，就是民主深化、提升台灣公民成熟度最好證明。