好市多買烤雞見「吃剩骨頭」！她怒轟：太沒品 網全吐了
美式賣場「好市多」深受台人喜愛，許多人會和家人朋友一起逛賣場，採買家中所需的生鮮食品及生活用品；不過，就有一名女網友表示，她到好市多買了一包烤雞，但打開後卻發現被偷吃，甚至還有被啃剩的骨頭，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-09 12:44:02
該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示她7日去賣場購物，到熟食區便順手拿了一袋烤雞，但因為趕時間，就少去平常都會檢查的習慣動作，拿了就衝去結帳，「沒想到居然出包了」。
原PO說，返家打開烤雞包裝後，驚見袋子中有一根明顯遭人啃剩的骨頭，還丟回袋子中，讓她簡直忍無可忍，直呼「太沒品了吧，我知道烤雞大腿很好吃，要吃請整袋自己買，不要偷吃後骨頭也不丟就放回去」。
遇到如此離譜之事，也讓原PO在文末建議賣場，可以在封口處加一個防撕毀的貼紙，讓消費者看到貼紙被撕毀，就知道商品有被打開過，「大家買的時候還是檢查一下再離開吧」。
貼文一出，掀起熱議，「超噁心，人格只值一隻雞腿」、「這太離譜了」、「從來都是拿了就走，可惡，居然有這種人」、「封口處加防撕毀貼紙+1，看過三次，把袋子一個一個打開的，最後一袋沒買，真的沒水準，就已經是透明包裝了，是有什麼好開袋子的」、「夠噁爛」、「怎麼會有這種人」、「這個要跟賣場反應，他們會注意，不然會有慣犯」。（編輯：郭佩蓉）