花博開放隨到隨打疫苗首日人數少？北市府：預料範圍內
為了促進新冠肺炎疫情施打率，並且提供民眾更便於打疫苗的方式，台北市政府規劃圓山花博爭艷館作為隨到隨打疫苗的場館之一，今（9）日上午也首度開放，不過現場人潮相當有限，「打氣」較為冷淡。對此到場視察的台北市副市長蔡炳坤則表示，台北車站的隨到隨打站第一天人數也不多，慢慢民眾知道後施打意願就增加。
記者丁上程／台北報導
2021-12-09 12:34:24｜2021-12-09 12:45:42
蔡炳坤表示，今日花博的隨到隨打站僅在上下午各準備500劑莫德納疫苗，會視現場施打狀況而追加。不過比起過往花博花博場館被作為大型施打場所，今日的人潮相對少了許多，蔡炳坤也直言台北車站的隨到隨打站第一天人數也不多，慢慢讓民眾知道以後施打意願就會增加。
不過現場記者也追問，針對北市府開放花博場館作為隨到隨打站，有民眾認為距離太遠，也反映應該開放捷運站與地下街作為接種站？對此蔡炳坤也直言，花博場館離捷運站相當近，其實就可以視為是捷運站的一種。
蔡炳坤也強調，接種新冠肺炎疫苗跟流感疫苗不太一樣，接種完必須要有留觀的時間，甚至要做好完整配套，每個地方接種後送計畫都要有，「所以像花博這地方，離捷運站近，場所動線對來接種的人相對方便安全。」