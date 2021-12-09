詹雅雯不畏身體軟弱！活出生命價值　近況曝光

詹雅雯即將在12月25日攻蛋開唱，這對她來說是一件非常特別的事，在這段時間，詹雅雯除了配合醫院看診養病之外，幾乎全神貫注在演唱會的籌備，她表示，希望把最精彩的表演呈現給粉絲；詹雅雯自己更沒想到意外的獲得周大觀文教基金會的肯定，頒發給她「全球熱愛生命獎項」， 此殊榮是由全球80幾個國家評選出來，並被視為國際醫療界的諾貝爾獎。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-09 13:32:17｜2021-12-09 14:54:46
南韓知名的女星李英愛也曾獲得「全球熱愛生命獎」 ，原本詹雅雯還在考慮是否接受，但是基金會雷倩、陪同創辦人周爸爸專程到家中鼓勵她，認為詹雅雯雖然生病了，但是她仍活出生命的價值，不畏身體的軟弱與缺乏，反而勇敢站在舞台上，獻上自己的歌聲，這就是展現生命力的力量，她在演唱會演唱的每一首歌，都是生命力、都是對大家最大的鼓勵。在這個同時，中華音樂著作協會也致電表示，要頒發給詹雅雯「最佳年度貢獻獎」，她表示，心裡充滿感恩，也感謝她站在舞台上唱歌給大家聽，獲得粉絲和許多人的肯定。
詹雅雯透露，自己生病後，特別能感受到照顧病人的父母的辛苦，而聖誕節不只是年輕人的開party的節日，更是不分老少可以彼此分享愛、分享禮物的一天，「希望那天，可以演唱他們全家最喜歡的歌曲，全家人一起過一個有意義的聖誕節。」詹雅雯本次演唱會也將邀請基金會唐氏症兒，這也是她多年的粉絲來看演唱會，希望在那天能完成她的夢想，邀請父母親，一起來過一個有意義的聖誕節。