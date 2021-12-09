面試被問「期望薪資」怎開合理？過來人一招穩了：有價值

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他進一步解釋，「該公司在104上PO的徵才廣告是三年經驗40k起跳，但因為我完全沒經驗也非本科，因此很猶豫不知道該怎麼開」。他坦言非常想進入該公司工作，卻不知該如何開薪水，「目前已知一定可以35k，但就不確定開到38k會不會太獅子大開口」，因而發文想找尋建議。
貼文一出，就引來不少網友熱議，「當然是開比你預期的高啊！真的想要你就會跟你討價還價了」、「你就開40，因為外商通常不像半導體那樣子獎金分紅多，所以整體來講，可能跟妳原來的薪水只增加一點點」、「104上面有寫40k以上，你就是從這開始談」、「開高一點，反正hr都會砍」。
其中就有過來人認為，以月薪1.2至1.5倍來開價最合理，直言「月薪x1.2-1.5才有跳槽的價值」、「1.2倍談差了，1.5倍合理，2倍算你厲害」、「1.2倍起跳啊」、「要跟他們說你原本的薪資結構，來38k才1.2已經是低標了，要表現出貴公司很不錯所以可以接受薪資漲幅不高但說願意來的感覺，有自信一點」。
事實上，《NOWnews今日新聞》曾報導《面試總被問「期望薪資」？過來人傳授1技巧：不會吃虧》，就有行家分析，倘若面試時被詢問到期望薪資時，建議可以先回答「主要依照公司規定，不過請問一下，以目前我的資歷，在貴公司可以拿到多少起薪？」認為先報價通常會吃虧。（編輯：陳雅雲）