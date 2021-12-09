Rain會離婚「一定是金泰希的問題」 諧星狂言網友傻了
Netflix綜藝節目《吃貨與阿毛的逍遙遊》將開播，找來Rain（鄭智薰）跟諧星盧弘喆搭檔主持，2人昨（8日）受訪宣傳，豈料盧弘喆為了稱讚Rain，失言表示：「如果他跟金泰希離婚，一定是對方（指金泰希）有問題。」言論遭到網友炮轟。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-09 13:44:57
Rain、盧弘喆透過節目展開摩托車公路旅遊，2人走遍韓國品嚐各地美食、欣賞風景，藉此維繫友誼，他們受訪也表示，節目看點，就是他們的「默契」。此外，《吃貨與阿毛》也將請到李荷妮、李孝利等人作客，李孝利的老公李尚順則擔任節目的音樂指導。
Rain表達對盧弘喆的看法，表示「喜歡一個人沒有理由」，說他是很帥氣的哥哥，也因為喜歡這搭檔，所以一起工作非常有趣，很合得來，開心又舒服。
盧弘喆則表示，Rain是他認為「最乾淨的藝人」，自我管理做得非常好，也透露彼此都是不喜歡麻煩別人的人，所以旅途中都沒發生有負擔的事，「Rain不僅是大韓民國，而是世界上最好的旅伴」，不過盧弘喆話鋒一轉，竟說「我覺得Rain好像不會離婚，如果離婚的話，一定是對方（指金泰希）的問題，因為我和他相處後，覺得他真的很棒！」
盧弘喆無心的話，引來大批網友不滿，覺得玩笑開過頭、沒必要把金泰希拖下水，完全模糊節目宣傳焦點。