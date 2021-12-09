永和逆子殺父成人彘！藏屍9天再分屍　遭起底是啃老族

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符男殺害父親後，竟把屍體放置在收納箱，藏在頂樓的鐵皮屋中，經過9天後屍體腐敗，散發陣陣屍臭，符男受不了，決心分屍父親，便拿鋸子把四肢切斷，雙腿殘留不到3分之1，雙臂則自肩膀以下則是全遭切斷，隨後便將其裝入行李箱，7日凌晨棄屍大排水溝中。
8日上午10點，警方接獲民眾報案後，調閱監視器，過濾大量棄屍現場影像，發現符男前天出門時還帶著行李箱，返家後卻沒有攜帶箱子，因此認定符男涉有重嫌；在7日凌晨的監視器畫面中，也可以看見在運屍當下，符男神色緊張，左顧右盼，「還拖著行李360度，迴轉一圈，觀察周邊有沒有人注意到他」，隨後便拖著行李，消失在鏡頭之外，騎車前往瓦磘溝大排水溝棄屍。
警方在8日晚間22時30分許、12小時內，火速將符男緝捕歸案，符男供稱會犯下罪行，完全是為了媽媽，不滿父親長期家暴，落網後情緒激動，一度悲喊「不知道媽媽怎麼熬過這晚」。
在符男落網後，身分也被起底，他已婚育有2女，但跟妻女分居，但是超過20年沒有正常工作，靠母親的2間房子出租，收租金過活，在臉書常PO出騎著名牌單車四處玩的照片，近年內還犯下4起竊盜案，多選在超商行竊食品。
符男的鄰居也透露，所住的社區是他們家自地自建，死者女兒為建商，但房子在興建時，符男擔任監工卻違規在頂樓增蓋違建，之後還偷接社區公電，「對他的印象就是比較自私」，符男一家較少與人互動，近幾天也沒聽到有什麼吵架聲或聞到異味。
目前行李箱、頭顱與其餘屍塊都還沒尋獲，對於符男的說法，警方仍有存疑，是否還有其他殺人動機，仍須調查，全案將依殺人罪嫌，移送新北地檢署偵辦。（編輯：孫唯容）