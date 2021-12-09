COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

永和逆子殺父成人彘！藏屍9天再分屍　遭起底是啃老族

▲8日上午10時許，有民眾在永和區保平路旁的瓦磘溝大排水溝發現一具「無頭屍」，打撈屍體上岸後發現，雙臂、雙腿，還有頭顱部分都有遭「利刃切割」的痕跡，宛如人彘。（圖／翻攝畫面）
▲8日上午10時許，有民眾在永和區保平路旁的瓦磘溝大排水溝發現一具「無頭屍」，打撈屍體上岸後發現，雙臂、雙腿，還有頭顱部分都有遭「利刃切割」的痕跡，宛如人彘。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2021-12-09 13:55:59｜2021-12-09 14:39:41

8日上午10時許，有民眾在永和區保平路旁的瓦磘溝大排水溝發現一具「無頭屍」，打撈屍體上岸後發現，雙臂、雙腿，還有頭顱部分都有遭「利刃切割」的痕跡，宛如人彘；警方調閱監視器研判，54歲的符姓男子涉有重嫌，12小時內火速將其逮捕，符男供稱，自己不滿父親長年對母親施暴，先將父親悶死後，藏屍在頂樓，9天後受不了屍臭才將其分屍，塞進行李箱丟棄；目前除了軀幹以外，頭部其雙腳雙腿皆尚未尋獲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
還原事發經過，這起弒親兇案發生在上月28日，符男供稱84歲的父親長年對罹患失智症的77歲母親施暴，原本父親被安置在台中某家長照中心多年，上月才符男將人接回，沒想到才剛回家又家暴母親，符男一氣之下趁父親熟睡時，用枕頭將其悶死。

符男殺害父親後，竟把屍體放置在收納箱，藏在頂樓的鐵皮屋中，經過9天後屍體腐敗，散發陣陣屍臭，符男受不了，決心分屍父親，便拿鋸子把四肢切斷，雙腿殘留不到3分之1，雙臂則自肩膀以下則是全遭切斷，隨後便將其裝入行李箱，7日凌晨棄屍大排水溝中。

▲永和、子殺父、無頭屍、棄屍畫面（圖／翻攝畫面）
▲符男將父親分屍後，裝入行李箱的棄屍畫面。（圖／翻攝畫面）
8日上午10點，警方接獲民眾報案後，調閱監視器，過濾大量棄屍現場影像，發現符男前天出門時還帶著行李箱，返家後卻沒有攜帶箱子，因此認定符男涉有重嫌；在7日凌晨的監視器畫面中，也可以看見在運屍當下，符男神色緊張，左顧右盼，「還拖著行李360度，迴轉一圈，觀察周邊有沒有人注意到他」，隨後便拖著行李，消失在鏡頭之外，騎車前往瓦磘溝大排水溝棄屍。

警方在8日晚間22時30分許、12小時內，火速將符男緝捕歸案，符男供稱會犯下罪行，完全是為了媽媽，不滿父親長期家暴，落網後情緒激動，一度悲喊「不知道媽媽怎麼熬過這晚」。

▲永和、弒父、無頭屍、符男（圖／翻攝臉書）
▲符男落網後，身分也被起底，他已婚育有2女，但跟妻女分居，但是超過20年沒有正常工作。（圖／翻攝臉書）
在符男落網後，身分也被起底，他已婚育有2女，但跟妻女分居，但是超過20年沒有正常工作，靠母親的2間房子出租，收租金過活，在臉書常PO出騎著名牌單車四處玩的照片，近年內還犯下4起竊盜案，多選在超商行竊食品。

符男的鄰居也透露，所住的社區是他們家自地自建，死者女兒為建商，但房子在興建時，符男擔任監工卻違規在頂樓增蓋違建，之後還偷接社區公電，「對他的印象就是比較自私」，符男一家較少與人互動，近幾天也沒聽到有什麼吵架聲或聞到異味。

目前行李箱、頭顱與其餘屍塊都還沒尋獲，對於符男的說法，警方仍有存疑，是否還有其他殺人動機，仍須調查，全案將依殺人罪嫌，移送新北地檢署偵辦。（編輯：孫唯容）

▲永和、子殺父、無頭屍、棄屍畫面、藏屍收納箱（圖／翻攝畫面）
▲目前行李箱、頭顱與其餘屍塊都還沒尋，僅找到藏屍的收納箱。（圖／翻攝畫面）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.79%62.21%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀