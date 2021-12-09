老公16歲就愛上她！王俐人閃婚暖揭「真愛證明」

王俐人和小7歲男友林琮軒交往1年半修成正果，在12月7日登記結婚，她向《NOWnews今日新聞》證實婚訊，「我覺得兩人相處1年半，加上疫情期間朝九晚五膩在一起，彼此最自然的樣子都能接受，那他就是對的人。」其實老公早就把她當作女神，16歲在公館球鞋店打工時，王俐人路過，他第一眼就移不開：「她好美喔。」兩人認識9年，林琮軒在節日及王俐人生日，噓寒問暖沒少過，甚至交往3個月就衝動求婚，經過1年半總算把女神娶回家。
記者羅凌筠/台北報導
2021-12-09 14:18:17
林琮軒第一次求婚王俐人沒理，覺得那是熱戀期的幻想，交往了1年半，上月兩人一起出席醫美診所代言，朋友看到戀愛消息曝光，馬上傳來年底2個良辰吉時給他們挑，因為老公對風水很重視，就挑了12月7日這個日子，不過林琮軒在家庭聚會上宣布結婚，王俐人媽媽第一個反應竟是皺眉頭，王俐人笑說：「我媽很傳統，她覺得跳過太多禮儀，最在意我們不拍婚紗，我跟媽媽不太一樣，我說我當模特兒拍很多了，現在工作忙，真的沒時間。」
王俐人婚戒是自己設計的，短短5分鐘畫好設計圖去客製，婚戒鑲上2顆祖母綠寶石和1顆黃鑽石，王俐人要求婚戒要獨一無二有意義，不足1克拉沒有關係。她坦言老公很憧憬組成溫馨家庭，但是45歲的王俐人卵子下降，求子順其自然，不想得失心太重，所幸老公體貼，完全不給壓力，「他其實很想要自己的小孩，但是不會說沒小孩就不要我，他是真的愛我。」