李沐想穿成《華燈初上》在家開趴　喊話周興哲陪玩大富翁

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恰好明（10）天生日的李沐透露，自己其實喜歡待在家，覺得約朋友一起打扮漂亮窩在家狂拍美照很自在，又不用出門人擠人。透露日前周興哲有提到聖誕節要約大家一起過，不曉得會不會實現。喜歡益智遊戲及桌遊的她，興奮表示剛收到大富翁，迫不及待想找人陪玩，被問可以跟周與朋友們聚會時一起玩，脫口說出「可是周興哲好像不會想陪我玩耶，而且感覺他最輸不起！」
話剛落下馬上驚覺不對勁，李沐急著反悔表示「不是不是！是我啦！我才最輸不起」，逗笑採訪媒體，直到收麥克風後還緊張地直說「差一點就活不下去」，傻萌地有點可愛。
擅長個性小女人風格的MIU MIU，NUIT系列營造歡慶時刻的派對氣氛，打造在夜晚也能閃閃發亮的女性氣質。全系列靈感汲取於晚宴服裝，以豐富的水晶及閃爍光彩的質料，鋪陳華麗細節。
而襯衫單品則綴滿水鑽，或以大小不同的圓鑽排列出雙層格紋線條，還有採用天鵝絨亮片打造的晚宴感運動服飾。尤其一系列丹寧服飾點綴鑽飾甚至灑滿水晶鍊墜，有如冰霜融化在服裝上，晶瑩透亮。
自曝私下穿搭以低調單色為主的李沐，在現場看到不少粉嫩羽絨衣表示，今年也想開始嘗試一點色彩。透露自己在活動或典禮亮相時，反而很敢嘗試與私服不同的個性造型，這次全新系列的閃亮細節便很吸引她。
針對天氣多變的台北，李沐坦率表示自己不會為了愛漂亮穿得少少忍耐寒冷，反而是「能穿多少衣服就穿多少」，建議大家用洋蔥式搭配，疊穿出服裝的層次感，也比較好調節自己的溫度。
NUIT系列除了服裝還有豐富的鞋、包、飾品等配件，滿足大家為造型增添亮點的方便選擇，也很適合佳節送禮。李沐秀出品牌首度推出為毛小孩專屬的設計，直說自己養的狗狗體型小巧，配上粉色項圈鏈袋超適合，還說要拿寵物外出隨身BOX當作化妝袋，和愛犬配成套，「可是情急之下拿成狗狗那袋出門就糟糕了」，幽默發言，令人莞爾。