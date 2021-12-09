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李沐想穿成《華燈初上》在家開趴　喊話周興哲陪玩大富翁

▲李沐迷《華燈初上》想穿華服在家開趴，想約周興哲陪玩大富翁，又怕「他最輸不起」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲李沐迷《華燈初上》想穿華服在家開趴，想約周興哲陪玩大富翁，又怕「他最輸不起」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2021-12-09 16:18:22

被稱為「怪物新人」的李沐，今（9）日出席精品MIU MIU NUIT系列發表會，穿上一身綴滿水鑽的兩截式禮服，拎著Matelassé黑色皮革珍珠鏈條肩背包，自誇「太像《華燈初上》的氛圍了！」透露聖誕節想打扮漂亮在家開趴，喊話周興哲陪玩剛剛才收到的大富翁禮物，一時說溜嘴「可是感覺他最輸不起耶」，下秒驚覺說錯話，馬上翻供「我啦！我才最輸不起」，緊張地直喊「差一點就活不下去」，笑翻眾人。

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▲李沐穿上兩截式禮服，相當喜歡溫婉而燦亮的設計。（圖／記者蕭涵云攝）
▲李沐穿上兩截式禮服，相當喜歡溫婉而燦亮的設計。（圖／記者蕭涵云攝）
身材纖細，個性有點古靈精怪的李沐，多次穿著MIU MIU禮服亮相，獲得大家稱讚。今於NUIT系列發表會現場，先示範了一套casual襯衫褲裝，自在呈現充滿女性氣質的活潑風采，隨後以優雅小女人姿態現身，換上一套銀白水鑽的兩截式禮服，散發亮眼光芒，近期迷上觀賞《華燈初上》的李沐，開心嘗試有如劇中人物的打扮，卻笑稱「可是不能穿去參加婚禮喔，就算新娘是閨蜜，也可能會一秒撕破臉」。

▲李沐這身褲裝看似休閒，以特殊造型的領片設計、水鑽髮釋、亮片提包及珍珠跟鞋，烘托女人味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲李沐這身褲裝看似休閒，以特殊造型的領片設計、水鑽髮釋、亮片提包及珍珠跟鞋，烘托女人味。（圖／記者蕭涵云攝）
恰好明（10）天生日的李沐透露，自己其實喜歡待在家，覺得約朋友一起打扮漂亮窩在家狂拍美照很自在，又不用出門人擠人。透露日前周興哲有提到聖誕節要約大家一起過，不曉得會不會實現。喜歡益智遊戲及桌遊的她，興奮表示剛收到大富翁，迫不及待想找人陪玩，被問可以跟周與朋友們聚會時一起玩，脫口說出「可是周興哲好像不會想陪我玩耶，而且感覺他最輸不起！」

話剛落下馬上驚覺不對勁，李沐急著反悔表示「不是不是！是我啦！我才最輸不起」，逗笑採訪媒體，直到收麥克風後還緊張地直說「差一點就活不下去」，傻萌地有點可愛。

▲MIU MIU NUIT系列，豐富水鑽設計而成的丹寧服飾，好感度極高。（圖／記者蕭涵云攝）
▲MIU MIU NUIT系列，豐富水鑽設計而成的丹寧服飾，好感度極高。（圖／記者蕭涵云攝）
擅長個性小女人風格的MIU MIU，NUIT系列營造歡慶時刻的派對氣氛，打造在夜晚也能閃閃發亮的女性氣質。全系列靈感汲取於晚宴服裝，以豐富的水晶及閃爍光彩的質料，鋪陳華麗細節。

而襯衫單品則綴滿水鑽，或以大小不同的圓鑽排列出雙層格紋線條，還有採用天鵝絨亮片打造的晚宴感運動服飾。尤其一系列丹寧服飾點綴鑽飾甚至灑滿水晶鍊墜，有如冰霜融化在服裝上，晶瑩透亮。

▲閃亮細節的配件是NUIT系列一大亮點。（圖／記者蕭涵云攝）
▲閃亮細節的配件是NUIT系列一大亮點。（圖／記者蕭涵云攝）
自曝私下穿搭以低調單色為主的李沐，在現場看到不少粉嫩羽絨衣表示，今年也想開始嘗試一點色彩。透露自己在活動或典禮亮相時，反而很敢嘗試與私服不同的個性造型，這次全新系列的閃亮細節便很吸引她。

針對天氣多變的台北，李沐坦率表示自己不會為了愛漂亮穿得少少忍耐寒冷，反而是「能穿多少衣服就穿多少」，建議大家用洋蔥式搭配，疊穿出服裝的層次感，也比較好調節自己的溫度。

▲多款迷你包包、小配件相當適合送禮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲多款迷你包包、小配件相當適合送禮。（圖／記者蕭涵云攝）
NUIT系列除了服裝還有豐富的鞋、包、飾品等配件，滿足大家為造型增添亮點的方便選擇，也很適合佳節送禮。李沐秀出品牌首度推出為毛小孩專屬的設計，直說自己養的狗狗體型小巧，配上粉色項圈鏈袋超適合，還說要拿寵物外出隨身BOX當作化妝袋，和愛犬配成套，「可是情急之下拿成狗狗那袋出門就糟糕了」，幽默發言，令人莞爾。

▲華麗感十足的單品，背上一只水鑽包或戴上珍珠髮箍，輕鬆就有派對氣氛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲華麗感十足的單品，揹上一只水鑽包或戴上珍珠髮箍，輕鬆就有派對氣氛。（圖／記者蕭涵云攝）

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