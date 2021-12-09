尚恩曼德斯分手卡蜜拉心碎了！痛喊「會一直愛妳」

有「全民男友」之稱的加拿大創作男神尚恩曼德斯（Shawn Mendes）和拉丁小天后卡蜜拉（Camila Cabello）於上個月中在社群上公開宣布結束兩年戀情，震驚娛樂圈。而在分手後兩周，尚恩推出新曲《It’ll Be Okay》並在歌詞中溫暖唱到「無論如何我都會一直愛你」，大氣成熟的分手處理方式獲得許多歌迷大讚。
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尚恩曼德斯、卡蜜拉於2019 年合唱單曲《Señorita》後陷入熱戀，在一起2年多的時間不僅時常共同出席公開活動，並在IG上大方放閃，尚恩也曾表示去年底推出的專輯《奇想／Wonder》，以及今年夏天釋出的新曲《Summer Of Love》都與卡蜜拉有關，因此分手消息一出果然讓外界震驚不已。
兩人在社群上公開發表分手聲明後，尚恩在社群上宣布將發行新曲《It’ll Be Okay》並向歌迷喊話：「彷彿有好一陣子沒有跟你們好好聯繫了，我想你們！希望你們喜歡這首歌。」雖然本人並未承認歌曲就是在描寫這段已逝的戀情，但心碎的詞曲與敏感的時機點，不免被外界認為是對分手一事的回應，歌詞中寫道「如果不能止血，我們不必勉強去修補、也不用強求留下，無論如何我都會一直愛妳，一切都會沒事的。」呼應兩人當初的分手聲明，即便不是情侶依然能以不同的愛延續關係。