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質疑朱立倫站在美國對立面　柯建銘：不選總統了嗎？

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，公投是很重要的平台，會連帶影響到林靜儀與林昶佐選情，所以公投是歷史關鍵性的一刻，具有分水嶺的影響。（圖／民進黨提供）
▲民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，公投是很重要的平台，會連帶影響到林靜儀與林昶佐選情，所以公投是歷史關鍵性的一刻，具有分水嶺的影響。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-12-09 15:43:35

12月18日將舉行四大公投，民進黨立法院黨團總召柯建銘今（9）日表示，公投就像是個平台，會影響到後續的中二立委補選，甚至是九合一與總統大選，他也批評國民黨主席朱立倫，為何要亂搞，站在美國對立面。

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柯建銘表示，年底公投很重要，國民黨支持四個反對，民進黨則是支持四個不同意，其中在萊豬議題，國民黨曾說美豬是毒豬，「那美牛是不是毒牛？」。他回憶起2009年時，狂牛症爆發，民進黨反對全牛進口，但到了2012年時，馬英九又再度提倡要全部進口，民進黨認為要先等國際標準訂出來再說，到了標準出來之後，民進黨也馬上發表聲明表示同意，並認為不能一直站在美國對立面，國際規範應都要遵守。

柯建銘說，公投結果是很重要的觀察指標，會影響到明年的中二立委補選與九合一選舉，甚至是2024總統大選。從目前戰略來看，民進黨就是要集結、參與大會戰。

柯建銘表示，「現在就是要選擇中共，還是選擇美國，還有朱立倫到底要不要選總統？可以毫無顧忌亂搞，甚至站在美國對立面，反對美豬進口嗎？到底要跟自由民主聯盟站在一起，還是站在中國那邊？」

柯建銘也提到，「若三接不蓋台灣會有電嗎？甚至也會進而影響到經濟，國民黨整個黨都歪樓了，核心價值到底是甚麼？真的太夭壽，他們正在摧毀這個國家。」

談到國民黨反對《海空戰力提升計畫採購條例》，柯建銘說，他們表決輸了，卻揚言「關閉朝野協商」，一定是為了要展現某些任務。

針對預測中二補選結果，柯建銘表示，現在沒辦法預估誰會贏，但一定希望民進黨要贏，台灣要贏，人民不能缺席，而公投是很重要的平台，會連帶影響到林靜儀與林昶佐選情，所以公投是歷史關鍵性的一刻，具有分水嶺的影響。

至於公投結果，目前民調顯示可能是3比1，僅有「重啟核四」不會通過，柯建銘說，他不認為最後會是3比1，因為每個人打仗的時候，一定要置之死地而後生，「這場戰役是民主和極權之間的選擇」，民進黨不能輸，這是國家要不要往前走的關鍵，台灣人民要站出來投票。

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