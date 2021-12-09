質疑朱立倫站在美國對立面　柯建銘：不選總統了嗎？

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柯建銘說，公投結果是很重要的觀察指標，會影響到明年的中二立委補選與九合一選舉，甚至是2024總統大選。從目前戰略來看，民進黨就是要集結、參與大會戰。
柯建銘表示，「現在就是要選擇中共，還是選擇美國，還有朱立倫到底要不要選總統？可以毫無顧忌亂搞，甚至站在美國對立面，反對美豬進口嗎？到底要跟自由民主聯盟站在一起，還是站在中國那邊？」
柯建銘也提到，「若三接不蓋台灣會有電嗎？甚至也會進而影響到經濟，國民黨整個黨都歪樓了，核心價值到底是甚麼？真的太夭壽，他們正在摧毀這個國家。」
談到國民黨反對《海空戰力提升計畫採購條例》，柯建銘說，他們表決輸了，卻揚言「關閉朝野協商」，一定是為了要展現某些任務。
針對預測中二補選結果，柯建銘表示，現在沒辦法預估誰會贏，但一定希望民進黨要贏，台灣要贏，人民不能缺席，而公投是很重要的平台，會連帶影響到林靜儀與林昶佐選情，所以公投是歷史關鍵性的一刻，具有分水嶺的影響。
至於公投結果，目前民調顯示可能是3比1，僅有「重啟核四」不會通過，柯建銘說，他不認為最後會是3比1，因為每個人打仗的時候，一定要置之死地而後生，「這場戰役是民主和極權之間的選擇」，民進黨不能輸，這是國家要不要往前走的關鍵，台灣人民要站出來投票。