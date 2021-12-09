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美女主播加速闖黃燈「撞死闖紅燈外送員」　檢方求刑1年

▲南韓美女主播朴信映闖黃燈，撞死違規外送員。（圖／翻攝IOKCompany）
▲南韓美女主播朴信映闖黃燈，撞死違規外送員。（圖／翻攝IOKCompany）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-12-09 16:22:47

曾任職Channel A、JTBC等電視台節目主持人的30歲前MBC體育主播朴信映，今年5月加速闖黃燈，意外撞死闖紅燈外送員，今（9日）該案首次開庭，檢察官要求判處1年徒刑。

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▲朴信映是前體育主播。（圖／翻攝MBC體育）
▲朴信映是前體育主播。（圖／翻攝MBC體育）
朴信映今年5月10日上午駕車在麻浦區上巖洞的十字路口與外送員相撞，該50多歲騎士急救後宣告不治，朴信映按照程序接受調查，並向逝者家屬道歉，「不敢想像失去親人的家人有多傷心，但我真心哀悼，祈求故人在天之靈能夠安息」，而她經營的IG跟YouTube也全數關閉。

朴信映案件今在首爾西部地方法院首次開庭，檢察官認為，雖然事件雙方都有過失，但被告人超速違反交通規範是事實，即使跟家屬和解仍要負責任，因此求處1年；朴信映的律師表示，被告人承認所有過失，也跟被害家屬和解，受害家屬也不願意接受處罰，而朴信映也因為車禍治療中，事發後未工作，考量到她沒有前科，並堅持進行社會公益活動與捐贈、真心悔改，盼法官從寬處理。

該案件最終宣判於23日出爐，朴信映最後辯論也表示：「對於因為我失去家人的受害者遺屬，真的非常對不起，從那天開始，我因為愧疚很痛苦，正在接受精神治療，我非常的後悔，也一直在反省中。」

▲朴信映闖禍後，將IG關閉（上），過了半年從未復工、把簡歷全刪（下）。（圖／朴信映IG）
▲朴信映闖禍後，立即關閉IG（上），過了半年從未復工、把簡歷貼文全刪（下）。（圖／朴信映IG）
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