緬甸村莊驚見燒焦屍體 軍政府遭控殺害11人、含5名兒童
自緬甸軍政府今年2月1日發動政變奪權以來，在緬甸西北部實皆省（Sagaing）反對軍事統治的一群緬甸民眾組織起民兵，根據根據當地居民、媒體報導，當地的安全部隊竟圍捕這群民眾並開槍射擊，造成總共11人死亡，最後還縱火焚燒這些屍體。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-09 16:04:26
綜合緬甸獨立媒體《今日緬甸》（Myanmar Now）和外媒報導，日前社群媒體上傳出緬甸西北部實皆省一處村莊出現燒焦的屍體照片與影片。據了解，這些受害者被槍殺後屍體被燒毀，照片正是在燒毀不久後所拍攝的，報導甚至指出，其中一些受害者被火焚燒時甚至「還活著」。
緬甸反對派成立的影子政府發言人薩沙（Dr Sasa）稱，這11名受害者當時被捆綁在一起，「遭受酷刑，最終被活活燒死」，而一名親臨現場的人士向美聯社提供說法，並稱事件發生情節與緬甸獨立媒體所述大致相符，並解釋軍方7日當天約派50名士兵進入村莊，追捕的人並非當地反抗組織的成員，而是所有無法逃難的當地人，受害者約於上午11點左右被殺。
聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）對此深表關切，強烈譴責這起暴力行為，並稱「可靠報導表明，遇難者中有5名兒童」，聯合國則援引非營利人權團體「援助政治犯協會」（Assistance Association for Political Prisoners，AAPP)）數據表示，自軍方奪取政權以來，已有1萬零700多名平民遭到安全部隊拘留，超過1300多人被安全部隊殺害。