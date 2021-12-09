母女相擁感人繪畫曝！印尼火山噴發事件宛如龐貝城再現
《四方報》報導，印尼近期發生火山噴發事件，造成不少家庭死傷，雖然已經過了幾天，搜救人員搜救，試圖找出生還者。過程中傳出悲痛故事，有民眾發現一對成年母女相擁，被埋在2公尺厚的火山灰下罹難。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-09 16:26:16｜2021-12-09 16:26:54
塞梅魯火山（Semeru）在4日下午3時許噴發，災區主要在盧馬姜縣（Lumajang）的11個村落。根據印尼媒體點滴網（Detik）報導，災民勒基曼（Legiman）在7日回家尋找失蹤的親人，在廚房倒塌的牆壁石塊下看到一隻手，挖開後發現是一對罹難的母女。
勒基曼說，70歲的撒拉瑪（Salamah）與28歲的女兒魯米尼（Rumini）被發現時，女兒雙手環抱母親。他和志工趕緊將她們移出，入土為安。他們推測應該是因為撒拉瑪年事已高、無法逃難，魯米尼決心留下來陪母親，放棄逃生機會，最終雙雙罹難。不過，魯米尼的先生和小孩則平安逃出，目前在災民收容中心。 由於故事感人，印尼網友tatazie利用插畫製作成影片來悼念，願母女倆能在天堂安息，影片上傳至TikTok已超過900萬次點閱。
古羅馬的龐貝城在公元79年發生火山噴發，繁華城市瞬間遭到掩埋，人類遺體因此保存得相當完好，直到1599年後被工人挖掘發現古城的城牆，並在18世紀進行大規模的開挖。印尼火山噴發事件中的母女相擁遺體，在龐貝城遺址開挖時也曾見過，人性的動人之處不禁讓人感到鼻酸。