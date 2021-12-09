催打疫苗最好康！遠東百貨送300抵用券　嘉南花隨到隨打

我是廣告 請繼續往下閱讀
而台南大遠百也從昨（9）日開打至12月12日13:30～17:00，在1樓廣場完成接種就送超澎湃「好禮包」，內容裝滿食材與小禮物，包括芳榮米廠金谷米150g乙包、金泉源麵芝麻拌麵或御壽麵麵線乙包、塔吉特迷你小蒟蒻一盒(3包入)兌換券、植享家天然精油修護手頸霜10g+200元抵用券。還隨機提供折價券：涮乃葉50元折價券、Mochi 50折價券、斑鳩的窩50元折價券、樂檸漢堡憨吉脆薯乙份兌換券，在物價齊漲的此刻，為民眾小省一筆。
出示疫苗接種紀錄小黃卡還可享台南大遠百地下二樓美食街9折優惠（麥當勞、山崎麵包、翰林茶館、得意吉及特價商品除外），3樓瓦城泰式料理餐廳、4樓義式屋古拉爵均享95折優惠。
遠百桃園則於12月11日和12月12日兩天假日13:00～18:00加入，與桃園榮民醫院合作在1樓SK-II旁快打站，現場完成疫苗接種贈送白米1包及抗菌洗手露。
遠百嘉義將於12月12日14:00～18:00在6樓特賣會館開設施打站，打就送300元（200元禮券1張+主題餐廳100元好食券1張），及遠百限定版口罩1個、運動飲料1瓶、大河屋兌換券1份。
遠百花蓮預計12月12日16:00~20:00再度開設施打站，可以施打的疫苗類型可望有AZ和BNT，也將提供流感疫苗，現場同樣規畫禮物贈送。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。