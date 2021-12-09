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催打疫苗最好康！遠東百貨送300抵用券　嘉南花隨到隨打

▲響應政府鼓勵疫苗接種，遠東百貨從北到南及東部，開放百貨據點施打，最高送出3百元抵用券。（圖／遠東百貨提供）
▲響應政府鼓勵疫苗接種，遠東百貨從北到南及東部，開放百貨據點施打，最高送出3百元抵用券。（圖／遠東百貨提供）

記者蕭涵云/台北報導

2021-12-09 16:52:49

為鼓勵民眾施打疫苗，政府陸續開放台北車站、全聯門市、百貨公司等場域設置機動疫苗接種站，各單位也紛紛祭出好禮贈品催打，造成排隊人潮不斷，如今遠東百貨也加入陣容，供應莫德納Moderna疫苗接種。遠百花蓮店12月5日已經開打，昨（8）日起再增設五店加入，採免預約、隨到隨打的形式，完成疫苗接種服務可獲贈200元抵用券、遠百嘉義則送300元抵用券，越來越大方。

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▲越來越多場域跟進開放空間設置機動疫苗接種站，還祭出好禮贈品催打。（圖／遠東百貨提供）
▲越來越多場域跟進開放空間設置機動疫苗接種站，還祭出好禮贈品催打。（圖／遠東百貨提供）
昨（8）日板橋大遠百接力開站，由亞東醫院專業醫護團隊執行，於B1樓city'super服務台旁，持續服務至明年1月2日，開放時間為周一至周五14:00～18:00，周六、周日14:00～17:00及18:00～20:00兩個時段，採取隨到隨打、免預約，完成接種再送200元抵用券，以及超可愛的新北耶誕城桑塔熊口罩。抵用券包括100元百貨服飾名品電子券和100元指定餐飲電子券各1張，即日起到111年1月12前可兌換。

▲機動疫苗接種站，免預約可隨到隨打。（圖／遠東百貨提供）
▲機動疫苗接種站，免預約可隨到隨打。（圖／遠東百貨提供）
台南大遠百也從昨（9）日開打至12月12日13:30～17:00，在1樓廣場完成接種就送超澎湃「好禮包」，內容裝滿食材與小禮物，包括芳榮米廠金谷米150g乙包、金泉源麵芝麻拌麵或御壽麵麵線乙包、塔吉特迷你小蒟蒻一盒(3包入)兌換券、植享家天然精油修護手頸霜10g+200元抵用券。還隨機提供折價券：涮乃葉50元折價券、Mochi 50折價券、斑鳩的窩50元折價券、樂檸漢堡憨吉脆薯乙份兌換券，在物價齊漲的此刻，為民眾小省一筆。

出示疫苗接種紀錄小黃卡還可享台南大遠百地下二樓美食街9折優惠（麥當勞、山崎麵包、翰林茶館、得意吉及特價商品除外），3樓瓦城泰式料理餐廳、4樓義式屋古拉爵均享95折優惠。

▲不少民眾排隊等待接種疫苗。（圖／遠東百貨提供）
▲不少民眾排隊等待接種疫苗。（圖／遠東百貨提供）
遠百桃園則於12月11日和12月12日兩天假日13:00～18:00加入，與桃園榮民醫院合作在1樓SK-II旁快打站，現場完成疫苗接種贈送白米1包及抗菌洗手露。

遠百嘉義將於12月12日14:00～18:00在6樓特賣會館開設施打站，打就送300元（200元禮券1張+主題餐廳100元好食券1張），及遠百限定版口罩1個、運動飲料1瓶、大河屋兌換券1份。

遠百花蓮預計12月12日16:00~20:00再度開設施打站，可以施打的疫苗類型可望有AZ和BNT，也將提供流感疫苗，現場同樣規畫禮物贈送。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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