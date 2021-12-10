內幕／藍綠強推北市敬老金條例 年長者明年還是領不到？
台北市議會今年11月時，在國民黨及民進黨兩黨團的合作之下，通過了《重陽敬老金致送自治條例》恢復重陽敬老金的發放，引發社會各界議論。一直反對普發敬老金的台北市長柯文哲，也將在下週正式提出覆議案。雖然在藍綠兩黨合作的態勢下，市府提出的覆議案遭到否決也是可預見的結果，不過府方人士也直言，即使自治條例正式實行，明年北市府也沒錢可發。
記者丁上程／台北報導
2021-12-10 13:30:00｜2021-12-10 13:44:37
局處人士指出，敬老金條例目前才正要進行覆議流程，即使覆議案未通過，未來還得送行政院核定。即使流程一切順利，該自治條例正式上路恐怕最快也是農曆年後的事。而現階段台北市議會已經在審議明年度（111年）市府相關預算，相關單位也並未編列任何有關敬老金發放的預算，因此即使條例順利通過，長者們明年還是領不到敬老金。
該局處人員強調，退而求其次來說，敬老金自治條例恐怕有違憲之虞。原因在於按照地方自治法規定，負責監督執政當局的議會組織，針對政府相關預算僅能進行把關刪減的動作，不能主動為政府增加預算。「而敬老金自治條例，很明顯就是議會自作主張為市府增添預算。」府方人士強調，目前也正在考慮針對該條例提出釋憲案。
「重陽敬老金如果真的要發，雖然有解套方案，但實行的機率微乎其微。」一名市府幕僚直言，即使未在明年度預算中編列發放敬老金的相關條目，雖然可以循今年熊好券的模式提出預算墊付案，先行用市庫的錢進行發放。不過幕僚也預估，這種情況的發生率相當低，原因在於如果是為了要發放敬老金而提出墊付案，明顯與過去柯文哲的政治理念不合，「基本上不太可能在市長任期最後一年，用這樣的方式打自己嘴巴。」