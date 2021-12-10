藍綠共謀回復發放北市敬老金　不為選票為老人尊嚴？

《重陽敬老金致送自治條例》11月時在國民黨與民進黨罕見合作的態勢下，於台北市議會正式三讀通過。不過過往藍綠兩黨議員很少在這樣爭議性的議題上形成如此團結的共識，也讓台北市長柯文哲語帶諷刺直呼「國民黨與民進黨什麼時候合在一起？這是為了社會公義嗎？」對此，藍綠兩黨議員都齊呼「老人家不在乎那個錢，要的是尊嚴。」
記者丁上程／台北報導
2021-12-10 13:30:00｜2021-12-10 13:45:00
國民黨北市議會黨團書記長王欣儀表示，全台灣的各地方縣市都有發放重陽敬老金，就只有台北市沒有，許多老人家都覺得「在乎的不是那個錢，而是沒有感受到被尊重」。王欣儀直言，議會通過的敬老金自治條例，並沒有強制規定發放金額，並且讓市府可以依當年度的財政情況做發放，已經給了市府相當大的空間。
民進黨北市議會黨團總召梁文傑則指出，敬老金自治條例已經討論多時，甚至過程中不斷開放對市府對於發放金額的裁量空間。至於針對柯文哲最在意的排富與否，梁文傑也直言市政府上至柯文哲、下至局處首長，都沒有人來找過民進黨議員討論，「連拉票都沒拉票，為什麼要挺你？」
梁文傑更指出，市府方面雖然多次向外界表示，停發敬老金以後有將預算挪至其他社福相關內容做使用，以及重發敬老金可能造成財政負擔等理由，「其實整個市府也沒有真的很省錢。」梁文傑說，如果柯文哲真的有意要捍衛自己的政治理念，應該是要以理說服議員投下反對票。