漆包線結合琉璃工藝　大亞透明生活展進駐信義區

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大亞集團董事長沈尚弘指出，大亞在台灣深耕一甲子時間，但許多民眾不知道大亞在做什麼，透過透明生活展可以讓大家知道，原來大亞的漆包線、銅線陪伴大家的日常生活，也是提供穩定的關鍵力量。而大亞由本業電線電纜出發，到現在跨足綠能、綠電交易、儲能產業，要打造從能源產生、傳輸、轉換、儲存到管理皆能提供完整解決方案的能源串接領導品牌。
綠電產業方面，從創能到綠電交易建置 ，攜手集團關係企業一起投入。太陽能綠能發電部分，由聚恆開發多元綠能發電廠。儲能部分，由協同科技公司提供用電大戶儲能服務，參與台電電網級輔助服務平台交易。目前已完成簽約場域約18MW及開發中場域約30MW，未來規劃志光能源場域建置40MW的儲能系統，希望盡早完成100MW儲能系統建置目標，至於綠電銷售則由博曜電力公司負責媒介綠能案場轉供及擴大綠電銷售服務。
展望2022年，沈尚弘指出，大亞集團將擴大布局綠電產業，從創能到綠電交易建置完整服務鏈之外，也將持續深耕漆包線領域。目前大亞漆包線市占高達30%，有鑑於交通工具零碳排放進程，如今大亞的漆包線、銅線受到國內外電動車大廠青睞，再加上極端氣候的變化，漆包線成為泵浦馬達驅動不可或缺的材料之一，新一年將持續擴展電動汽機車及泵浦產業用之漆包線領域。
大亞集團今年1到10月營收已突破2020年全年數字，對於後續動能，沈尚弘表示審慎樂觀，指出集團始終保持創新求變的精神，穩定發展集團與布局能源多角化經營策略，才能在世代變遷中維持企業競爭力，集團致力布局完整的能源產業鏈，也期望為下個世代的產業競爭累積更豐碩的資產。