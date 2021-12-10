巷仔內／藍綠齊逼　柯文哲卸任前能維持不發敬老金承諾？

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停發重陽敬老金後，柯文哲並未將省下的預算挪為他用。除了替台北市65歲以上年長者的健保費、施打公費流感疫苗外，每個月也補助年長者500元的敬老卡搭車金；今年更因為擔心年長者在疫情期間未使用搭車金，轉而補助1500元的悠遊卡儲值金。也因此比起發放每年一次性的重陽敬老金，柯文哲則是改將預算用在推動各項社會福利上。
不過台北市議會在此次敬老金審議過程中，藍綠黨團難得共同合作通關，其實也有跡可循。2019年國民黨議員推動《重陽節禮金致送自治條例》，想藉此讓市府發放敬老金於法有據。至於原本與柯文哲站在同一立場反對發放的民進黨團，眼見敬老金恐將成為藍營民代們的政績，擔心影響2022年北市地方選戰，所以也只好臨時倒戈。
而任期剩下最後一年的柯文哲，雖然揚言「就算有損選票、被抹黑歧視老人，也不會就此放棄個人政治理念」，雖然柯文哲個人沒有選票壓力，但民眾黨的候選人們壓力可不小，尤其是投入北市地方選戰的候選人們，不僅背負著柯文哲執政8年的金字招牌，有輸不得的壓力外，還得替柯文哲扛下「不發重陽敬老金」罵名，面對藍綠夾殺之下，這些候選人們恐怕已經輸在起跑點。
一邊是面對自己對於民眾的政治承諾，一邊則是面對自己一手創立的民眾黨，恐怕柯文哲自己也始料未及，「重陽敬老金」的發放與否，會如此牽一髮而動全身。