帥兒扛傷參戰《全明星》！徐乃麟自豪：老子兒子怎麼會差
「熊界國師」李傑勳（登登），推出《愛的驪歌》原聲帶，今（9）日舉行發片記者會，恩師徐乃麟擔任嘉賓現身站台，恰巧徐乃麟的兒子徐新洋加入《全明星運動會》第三季，近期格外受到矚目，登登則是在記者會上稱讚徐新洋表現優異，徐乃麟則透露有特別交代兒子一些注意事項。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-09 17:32:47
徐新洋近期參賽《全明星運動會3》，對此徐乃麟表示：「兒子很努力，沒錄影也很積極訓練，他因為打籃球，腳曾經扭傷，我有交代他現在冬天，做運動一定要做好暖身，不要受傷。」登登也稱讚徐新洋在《全明星》表現優異，讓徐乃麟「心花朵朵開」表示：「老子長這樣兒子怎麼會差。」而在記者會上，徐乃麟帶來自家產品拌麵，送給登登，祝福對方：「演藝事業和健康都輸不起。」要他拚事業也要照顧身體。
談起與登登的緣分，徐乃麟透露以前開公司想拍影片，有跟登登合作一小段時間，後來因為自認能力不夠，就沒有朝YouTube影片發展。登登除了經營YouTube頻道之外，2019年也推出自導自演的熊熊BL劇《同同情》紅到兩岸三地，曾經因過勞引發昏迷21天的他，坦言希望人生不要留下遺憾，這次原聲帶更是由登登自己詞曲創作並演唱。