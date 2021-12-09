因家暴弒父？永和分屍案逆子黑歷史全翻出 動機尚待釐清
新北市永和區保平路巷內的瓦磘溝，8日驚見一具無頭浮屍，警方經調閱監視器畫面後，研判54歲的符姓男子涉有重嫌，在12小時內就火速逮人，兇手則稱自己是因母親長期受到家暴才逆倫弒父分屍，不過據調查，符男母親和父親早已分居30年，行兇動機仍有待釐清，而符男過往的黑歷史也跟被翻出。
編輯中心／綜合報導
2021-12-09 18:34:07｜2021-12-09 19:21:15
據了解，今年54歲的符姓男子，過去靠打零工維生，平時和母親同住，並透過母親出租的房屋租金過活，父親則在30年前就搬到台中獨居，直到上（11）月24日，回到永和才和兒子、母親同住4天，疑似又家暴母親，讓符男一氣之下，遭動手悶死父親後再分屍棄置於瓦窯溝。
隨著消息曝光，兇嫌符姓男子身份遭起底，他過去曾犯下多次竊盜罪，最近一次是在今年5月時，於知名美式賣場內竊取2件男用POLO衫，遭處拘役20日，得易科罰金；先前也多次到超商竊取麵包、飯糰、便當等食物各1個，遭店員通報而被當場逮補，也讓外界質疑，狠心弒父的真正動機，恐怕跟錢財、家產有關，與警方供稱的動機，也不排除是為了躲避刑責而編造的。
由於死者被發現時僅剩軀幹，頭顱和四肢已遭分屍丟棄，新北警方已在案發的12小時內，火速逮到符姓犯嫌，但相關行兇工具仍持續搜索中。目前死者頭顱已在今日下午於瓦磘溝下游的的保平路352巷處尋獲。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110