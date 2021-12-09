女星薄紗洋裝開衩到腿根　大膽挑逗「把我放進口中」

歌手Karencici將在12月10日發行第二張專輯《99% Angel》，並於今（9日）舉辦發片記者會，記者會上Karencici身穿極度貼身的高衩網紗洋裝出場，曲線畢露的她被大讚「辣到要報警！」
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-09 19:40:08
睽違三年再推新輯，Karencici表示《99% Angel》內收錄11首歌曲，類型很多元的，且多數以「愛情」為主題，「這次的創作從更成熟、更大膽的角度切入，還有些會引人遐想的題材，讓大家看到從小女生長大成為女人的我。」她直言很多火辣的情慾影射，「我講的東西比較舒服，是展現女人自信跟愛自己，但前提是要安全。」男友也有參與製作，且非常支持她的想法。
記者會上搶先首播Karencici的新歌《99% Angel》MV，她提及歌曲是把擁有多樣面貌的自己比喻成糖果，等著讓身邊喜歡她的人放入口中，她在MV當中藉著畫面呈現內心百分之一的陰暗面，先是尺度大開地在床上撫媚挑逗攝影師，後又穿著緊身連身皮衣被淋滿史萊姆汁，把對慾望的渴求展現地淋漓盡致。撩起今天的性感造型，Karencici打趣說：「我在造型上很願意嘗試，且我可以接受的尺度滿大的，只怕太辣會嗆到大家。」