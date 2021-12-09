中印合建一帶一路「垮了」！雅萬高鐵橋墩拆除中意外倒塌
印尼雅萬高鐵是中國「一帶一路」的標誌性工程，近日雅萬高鐵的移除工程在搬運橋墩時發生倒塌意外，當時4台挖土機搬起橋墩後，橋墩突然掉下並往後倒，撞倒2台挖土機，幸好現場工人及時逃脫沒有造成任何傷亡，不過現場驚悚畫面曝光後也在社群媒體上掀起一波瘋傳分享。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-09 19:15:30
中國政府2015年與印尼維卡公司（WIKA）為首的國營企業財團合資，開始建設雅萬高鐵。這座全長142.3公里的高鐵預計連接首都雅加達（Jakarta）與西爪哇省省府萬隆（Bandung），能將原本3小時的車程，縮短至40分鐘，但因為長年下來的安全、環保、當地民生、徵地等問題導致工程窒礙難行，至今仍處於營建階段。
根據印尼媒體報導，負責雅萬高鐵工程的中國－印尼高鐵公司（KCIC）的發言人德威亞納（Dwiyana Slamet Riyadi）針對這起發生於12月5日的意外表示，畫面中拍攝到倒塌的橋墩位於西爪哇省卡拉旺縣（Karawang），是特魯克姜比（Teluk Jambe）的DK46號橋墩，會發生意外是因為工程品管監督團隊發現橋墩位置有偏差，要求營建商移除橋墩重做，不過在拆遷過程中因為沒有遵守標準作業程序導致意外發生。
報導指出，印尼環保團體表示，中國－印尼高鐵公司透過爆破方式開挖13個隧道，除了導致多處山崩、土石流外還經常發生淹水意外，農民陳情卻沒有任何改善。不過德威亞納則在受訪時表示，公司十分關心這起意外，並將調查呈報給監督工程的主管機構印尼公共工程和人民住宅部。