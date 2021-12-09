永和逆子弒父分屍、棄屍！檢方晚間聲請羈押禁見

疑似因不滿父親長期家暴母親，新北市一名54歲符姓男子，竟殺害父親後，將其頭顱、四肢和軀幹分解，再丟棄至永和區保平路巷內的瓦磘溝內，新北檢警8日晚間火速逮人，檢方今（9）日訊後，晚間向法院聲請羈押。
編輯中心／綜合報導
2021-12-09 19:35:27
此案源於8日上午，有民眾驚見一具無頭浮屍，飄在新北市永和區保平路巷內的瓦磘溝內，警消獲報後趕往現場，合力將屍體撈上岸，檢警也組成專案小組全力緝兇；經調閱監視器後，警方鎖定符姓嫌疑人涉嫌重大，經報請新北地檢署檢察官指揮偵辦並聲請拘票，火速於案發12小時後，在永和區雙和街拘提符嫌。
據悉，符嫌表示死者長期對母親施暴，他才會在忍無可忍下殺害父親並肢解棄屍，但警方調查，符男母親和父親早已分居30年，因此質疑其行兇動機恐怕與財產有關，詳細案情仍有待釐清。檢方則在今日晚間訊後，向法院聲請羈押。（編輯：林莞茜）
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