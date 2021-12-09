廣州一二把手因砍樹下台後　廣東省政府嚴令護樹

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意見要求，廣東全省要確實加強古樹、名木保護，落實最嚴格的古樹名木保護措施。在城鄉建設和城市更新中，要最大限度避讓古樹名木、大樹，禁止大拆大建，積極採用有效管護措施，促進原有綠化樹種與城市基礎設施和諧共存。
意見並要求，涉及樹木遷移、砍伐的情況，必須充分徵求專家、公眾的意見，要依法從嚴審批、從嚴監管，對未經審批的遷移、砍伐行為要從嚴處罰。
意見還強調，城市綠化要選擇適度規格的苗木，堅決反對「天然大樹進城」、「一夜成景」等急功近利行為；拒絕奇花異草，不能「在短時間內大量更換原有綠化樹」，特別是「不能隨意更換展現本土風貌、保留歷史情懷的標志性樹種」；嚴禁鋪張浪費搞綠化工程。
中共中央3日宣布，廣東省常務副省長林克慶接替張碩輔出任廣州市委書記，廣東副省長郭永航接替溫國輝出任廣州市代市長。
由於像廣州這樣的副省級省會城市及一線城市，極少會同一天同時更換市委書記及市長，這一人事案立即引起關注及揣測。
香港星島日報引述消息人士透露，由於廣州市區近年來大舉砍伐市區內原本廣為種植的榕樹，不是遷移他處就是闢為綠地，或是改種外來樹種，引起民眾強烈不滿，舉報到中共中央引起「最高層」關注，下令徹查並勒令官員承擔責任，導致張碩輔及溫國輝同時下台。（編輯：楊昇儒）1101209