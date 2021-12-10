《蜘蛛人》3大反派回歸　湯姆霍蘭德嗨翻：像回到5歲

《蜘蛛人：無家日》12月15日即將在全台上映，電影公司上週公布3位反派角色，邀請過去經典反派的演員再度演出，實在令人驚豔，飾演蜘蛛人的湯姆霍蘭德表示：「對一個同時是蜘蛛人的演員和粉絲來說，超期待能看到他們穿著那些衣服，再次變身這些角色！」他興奮地說：「可以看到艾佛烈蒙利納被現代先進的技術嚇壞真的超好玩，過去《蜘蛛人2》八爪博士是被四、五個人抬著移動，現在他只要站在平台上就能移動了，他就像小朋友一樣興奮。」





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▲《蜘蛛人：無家日》在威秀影城開設「漫威蜘蛛人期間限定店」。（圖／索尼影業提供）

而提到威廉達佛，湯姆則說：「只要威廉達佛變成綠惡魔就超恐怖，排練時他只要開始笑，說著有多討厭彼得帕克，我就像回到5歲在電影院看蜘蛛人一樣。」傑米福克斯時最讓他感到親近，「傑米福克斯不會讓你備感壓力，他非常平易近人，親切又有趣，但他只要一切換模式，馬上就變的很恐怖。說實在的，我願意跟傑米福克斯一起繼續完成任何事情，我太喜歡他了」。





▲湯姆霍蘭德稱讚傑米福克斯平易近人，不會讓人備感壓力，共事非常開心。（圖／索尼影業提供）

而為了回應廣大漫威迷的呼喚，索尼影業將與「漫威蜘蛛人期間限定店」合作推出全台獨家限定電影套票，每組只要599元，含兩張電影兌換券和獨家限定好禮五選一，有蜘蛛人黑金戰衣版造型吊飾、蜘蛛人黑金配色USB傳輸線、蜘蛛人金屬戰衣版LOGO炫彩筆記本、蜘蛛人金屬戰衣版LOGO造型鑰匙圈、蜘蛛人金屬戰衣版LOGO造型徽章等選擇，購票詳情請洽活動網站（https://www.ttlife.com.tw/pages/spider-man）。



