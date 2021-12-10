男星灑百萬化身「蛇的誘惑」　合體6男狂操20小時

賴晏駒（小賴）將推出全新單曲《Welcome to my paradise》，小賴特別聘請天后蔡依林御用的編舞老師Andy，為他量身打造充滿誘惑撩人的「香水舞」，在MV不僅連換7套絕美造型，還特別聘請金馬獎美術組團隊造景打造有如阿拉丁般夢幻宮殿，光是為了這支MV就斥資近200萬。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-10 07:30:00
《Welcome to my paradise》的歌詞更由小賴親自填寫，他以亞當夏娃在伊甸園偷嚐禁果為靈感發想，將自己化身為蛇的誘惑，創造了新的語言，新的世界，連他自己都表示：「有點惡魔伊甸園的感覺，一個妖精的存在。」至於引人注意的「香水舞」，小賴透露：「它算是我目前難度最高的舞蹈，沒有要讓我休息的意思！老師每次都把我逼到最死，但我沒有要輸。」
小賴在MV裡有如女王般高傲降臨，一登場就與6名男舞者大跳冶豔又充滿魅惑的香水舞，視覺與聽覺感官令人震撼與折服，此外，MV還有一幕小賴與6名男舞者得在沙堆下狂舞，不論是從高空傾瀉而下的沙子，或是從地底陣陣飛揚而上的塵土，都讓他與舞者們吃足了苦頭，尤其小賴還足蹬近10公分的高跟長靴，無疑都加深了舞蹈的困難度，一場MV拍攝近20個小時，拍到後來連舞者的腳都受傷流血，小賴敬業地表示：「在沙地上跳舞真的很痛，我的腳也受傷了，這次的作品真的很用心，就是想跟你們說，我upgrade了，希望大家會喜歡。」