中職／教出2座金手套　劉家豪對桃猿捕手很驕傲

中華職棒（CPBL）樂天桃猿教練團進行改組，投捕教練劉家豪確定離隊。9日他也在個人臉書貼出長文，感謝球團給予機會，
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劉家豪透過個人臉書表達對球隊的感恩之意，並強調從第一天當教練開始就會有這天的到來，「從轉教練開始我就告訴我自己一個最大原則，不要急著邀功，幫助球員在場上表現好是他們能力好，場上表現不理想的球員，我就會花費更多心思及時間在他們身上（由我來扛）我只要默默在背後撐著他們，表現好大家一起喊，表現不理想我負責幫你們拉出那個漩渦。」
劉家豪表示，慶幸的是在我執教中出現過兩個金手套2014，2016（林泓育、黃浩然），加上阿富守備的成長，有目共睹我倍感光榮，（張）閔勛從谷底爬起，今年季末的場上投球、阻殺、投手的引導，上場心理建設等等，他們的成長都是讓他非常感到驕傲。
劉家豪也坦言，這些話平常不會想特別對外說，因為他覺得功勞永遠都是球員自己努力來的，身為教練只要扮好輔助他們的角色就好，「現在我得離開這個最熟悉的球隊，你們得更加努力的充實自己，為球隊跟自己打出一片天。最後感恩LA NEW劉老闆，樂天球團給我這麼棒的環境，還有謝謝支持La new到樂天的球迷們，你們的球場上的加油吶喊跟指教我都有聽到看到..那是永生難忘的回憶，加油！我最愛的捕手群們。11，28，58，62，47，74，67，（50）。」