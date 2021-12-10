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上班族哭哭！4成企業停辦尾牙　最惹惱員工的3大地雷出爐

▲尾牙季將至，1111人力銀行調查，約4成企業因為防疫、營運不如預期，決定今年停辦尾牙及春酒。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲尾牙季將至，1111人力銀行調查，約4成企業因為防疫、營運不如預期，決定今年停辦尾牙及春酒。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-10 10:33:18

農曆春節前一年一度犒賞員工的尾牙季將至，在疫情持續攪局之下，根據1111人力銀行調查指出，約61%上班族今年保住尾牙歡聚的機會，所任職的企業預計會舉辦尾牙或春酒，不過近4成上班族哭哭，所屬公司為了降低傳染風險，並沒有舉辦尾牙或春酒的打算。而員工參加尾牙，最惱人的三大地雷依序是中獎被凹請客、強制出席，以及要準備表演、不能放鬆吃飯。

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▲許多員工認為，尾牙應該好好放鬆吃喝，要求員工準備表演的公司很不上道。（圖／取自 Pixabay ）
▲許多員工認為，尾牙應該好好放鬆吃喝，要求員工準備表演的公司很不上道。（圖／取自 Pixabay ）
1111人力銀行近期針對上班族會員隨機抽樣調查，有效樣本數1287份，在疫情充滿不確定性之下，公司決定不舉辦春酒、尾牙的員工約佔39.2%，主要原因都是為了降低傳染風險，另外有企業是受到疫情重創，營運不如預期，或是預算不足、節省開支決定停辦，約半數改為直接發禮券或現金慰勞員工。

對員工來說，最期待的尾牙橋段以「摸彩抽獎」奪冠，美食美酒排第2，可以跟同事好好放鬆聊天位居第3，至於到場的明星網紅反而只排第4。而上班族最討厭遇到尾牙菜色難吃、公司沒經費準備大獎，還有長官、貴賓致詞落落長，員工對這三種狀況的反感度可說不分軒輊。

不同年齡層的員工對於用餐形式也有不同偏好，從年齡來分析，35歲以下的上班族對於可以自由走動、聊天取餐的Buffet喜好度最高，但36歲以上的中生代，則偏愛不用起身就有服務生上菜、分菜的宴席桌菜。至於上班族心目中的尾牙實用大獎，除了現金之外，3C商品、禮券提貨券、珠寶股票、大型家電都是頗受喜愛的人氣獎項。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，整體來說，多數上班族還是對尾牙充滿期待，但是尾牙場上的「潛規則」則是萬年陋習，其中以「中獎被凹請客」最讓人苦惱，有時請客的錢甚至多到要倒貼，位居第二的則是「強制出席」，其他惱人行為依序還有要準備指定表演、中獎就被起鬨捐出來、逐桌敬酒的應酬文化，都很讓上班族感到反彈。

而許多大廠會在尾牙邀請藝人表演，營造演唱會般的規格，根據調查，今年最受上班族期待的團體依然是五月天蟬聯，而女藝人指名度最高的則是舞台效果絕佳的蔡依林，周杰倫晉升暖爸之後減少曝光，成為上班族最期待的男藝人。

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