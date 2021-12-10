NOW早報／北市傳本土案？陳時中證實：P3實驗室人員染疫

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陳時中指出，如果是因為實驗染疫，或者目前狀況看起來，此案將會列在本土案例中，目前相關人員都在分頭進行了解，張上淳教授也會針對實業是相關過程進行了解，而疫調作業，會由北市衛生局來掌握，他們本來就很專業。
陳時中說，待整體情況確認後，會再跟大家報告，目前他所了解，大概是工作場域有受到感染。
今日天氣／氣溫略降！北東多雲偶雨 中南部溫差大
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
中央氣象局預報，昨（9）晚至今日中低層水氣逐漸增多，東半部地區及大台北地區天氣為多雲、局部短暫雨，其餘地區則是多雲到晴。
溫度方面，今日高溫及低溫相比昨日下降1至2度，預測各地低溫約落在15至19度，白天北部、東半部高溫約為21至24度，中南部高溫則約25至27度，特別要注意中南部日夜溫差較大，提醒民眾適時增添衣物，避免受涼。
升級防疫警戒？陳時中曝考量點：至少要觀察14天
中央流行疫情指揮中心昨（9）日晚間宣布，國內新增1本土病例，為中研院P3實驗室1名20多歲的女研究員，目前匡列85名接觸者將漏夜採檢，指揮官陳時中表示，目前已請中研院該棟樓全員停止上班，並在10天內提出檢討報告，他研判，個案感染源為工作過程中接觸到的病原，與社區關聯性低，要大家不用恐慌，至於會不會提升防疫警戒，他則說至少要先觀察兩週。
陳時中昨晚在臨時疫情記者會上表示，案16816曾任中研院基因體研究中心的研究人員，11月中旬工作過程曾接觸過病原，當下並無症狀；11月26日開始出現輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，12月8日出現嗅、味覺異常，就醫採檢後，於昨日確診。
外傳該名個案是在工作過程中被身上帶有的是英國Alpha變異株的實驗鼠咬傷而染疫，對此，專家小組召集人張上淳則稱，是否因此感染無法確定，陳時中則回應，目前已要求中研院在10內提出調查檢討報告，而個案所屬實驗室也急起暫停使用，同樓層人員全數居家隔離，指揮中心將派生物安全專家調查小組前往該實驗室進行調查。
由於這名本土個案，公共場所足跡多達13地，讓民眾相當擔憂跨年活動受到影響，陳時中也表示，要先看第一圈接觸者的檢驗結果後才能判斷。至於有沒有可能將防疫警戒升級？陳時中回應從現在起，至少需要觀察兩週才能決定。
王俐人結婚了！姊弟戀修成正果 老公帥照曝光
王俐人以偶像劇《麻辣鮮師》出道，演過不少電視劇及綜藝主持，45歲的她與小7歲演員男友林琮軒交往1年多，昨（9）日傳出已經登記結婚，她親自向《NOWnews今日新聞》證實喜訊，「他（林琮軒）就是對的人！」
氣質出眾、學歷亮眼的王俐人，條件相當好，但年過40仍把重心放在事業上，感情始終沒著落，直到今年才透露與演員林琮軒穩定交往中，對於兩人低調登記結婚的消息，王俐人本人大方表示：「對！我結婚了！我覺得兩人相處一年半，加上疫情期間朝九晚五膩在一起，彼此最自然的樣子都能接受，那他就是對的人！」
事實上，王俐人11月底出席代言活動，大方帶著林琮軒與媒體見面，透露兩人9年前在友人聚餐場合認識，男方多在大陸拍戲，因為疫情回台，某天到王俐人開的餐廳又重新連絡上，才談起姊弟戀，當時王俐人受訪還說不一定要結婚，擔心年紀有了，沒有凍卵，生小孩不易，沒想到，才過10幾天就完成登記，顯見認定林琮軒就是真命天子。
五眼聯盟都不派官員出席冬奧！北京嗆：又沒邀過你們
繼美國、紐西蘭宣布不派官員前往北京冬奧後，澳洲總理莫里森(Scott Morrison)也在8日證實將加入美國外交抵制的行列，讓北京氣得回嗆是「某些澳洲政客的政治作秀」。不過就在罵完澳洲後，英國、加拿大也陸續宣布抵制，後續做出相同決定的國家數量，不排除會越來越多。
綜合外媒報導，中國外交部發言人汪文斌8日在例行記者會上重申，冬奧會不是政治作秀和搞政治操弄的舞台，中方也沒有邀請任何澳洲政府官員出席北京冬奧會，他們來或者不來，沒有人會在意，澳方政客出於政治私利作秀炒作，對北京成功舉辦冬奧，不會有任何影響。
汪文斌還說，澳洲將是否派政府官員出席北京冬奧會同所謂新疆人權問題掛鉤，這完全是欲加之罪，何患無辭，也嚴重違背了《奧林匹克憲章》確立的體育運動政治中立原則，站在了全世界廣大運動員和體育愛好者的對立面。
汪文斌並批評，這決定充分暴露出澳洲政府對個別國家的盲目追隨，亦步亦趨到了「不分是非、毫無底線」的程度，中方對此強烈不滿，堅決反對，已向澳方提出了嚴正交涉。
然而，北京的怒火似乎無助於減緩國際抵制潮，加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)當地時間8日也宣布，加國將跟隨盟友步伐，以外交途徑，抵制2022年北京冬季奧運會，指出：「如同我們世界各地的夥伴一樣，我們對中國政府一再侵犯人權極其關切，這就是我們今天宣布，不會派出任何外交代表參加北京冬奧的原因。」
杜魯道亦聲稱，加拿大政府最近幾個月一直在與盟友討論，是否要外交抵制北京冬奧，但這不會影響加拿大運動員參賽。
此外，英國首相強生(Boris Johnson)也已表態，英國政府雖不支持抵制體育活動的做法，但也沒有派遣部長和其他官員出席北京冬奧的計畫：「這將實際上是一場外交抵制，預計沒有部長出席，也沒有官員出席。」而中國駐英國大使館也隨即駁斥，強調中國政府未曾邀請英國政府部長或官員出席北京冬奧會，既然英國政府的政策是不支持抵制體育，那就「不應搞什麼事實上的外交抵制。」
倘若上述國家的聲明都確定落實，則意味著「五眼聯盟」成員國，全都不會派官員參加北京冬奧；雖然紐西蘭先前曾表示，此舉與美國的決定無關，主要是因疫情考量，但在外界看來，也已形同是外交抵制。
煮炒飯無法粒粒分明？內行曝「1救援神物」：還更添美味
炒飯是多數民眾家中最常出現的一道料理，不僅飽足感十足，還能任意添加自己喜歡的配料，不過這看似簡單的美味卻考驗炒飯人的功力。一名網友在網路上發文請益「炒飯要怎麼炒才能粒粒分明」，貼文一出立刻引起熱烈討論。
該名女網友在臉書社團《家常菜》發文，表示自己是利用隔夜飯烹煮，但是炒了很多次，米飯總是黏在一起，完全炒不出粒粒分明的狀態，因此感到很傷腦筋，便上網求助大家「炒飯要怎麼炒才能粒粒分明」？
不少人看了原PO附上的照片，都紛紛表示：「飯煮太軟了」、「隔夜飯，要放冷凍，煮的米水量也有差」、「飯不能煮太爛，大火一直炒，飯不能壓爛，要剁鬆式的一直炒」、「建議先把所有食材預先炒熟，再炒蛋把飯放入鍋中一起炒，再放炒的料，再來點醬油鹽味精胡椒粉」、「飯如果煮太軟沒辦法炒喔」、「配料不可以太濕」。
另外也有不少內行人表示可以加入蛋液烹煮：「一開始煮的飯太濕，就算冰過也沒什麼救，炒了就糊一片，可以嚐試將飯全部泡到蛋液，然後大火一直拌炒，讓蛋變保護層，可能比較有機會炒鬆散而不變漿糊，最重要的是，不可以把飯壓爛壓碎炒，要用鍋鏟撥，希望可以對妳起到幫助」、「用隔夜飯打蛋液下去和飯抓勻，蛋液會保護米粒不沾不黏自然就粒粒分明」、「隔夜飯，蛋黃跟飯先混合，如果懶（也可以整顆蛋跟飯混合在一起）再下去炒，我實驗過這樣炒起來絕對不會黏」、「我今天才炒！冰飯，攪拌蛋黃，絕對救你」、「你的炒飯沒有『蛋』！怎麼炒都黏……炒飯店的路過」。（編輯：賴禹妡）