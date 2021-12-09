永和逆子「弒父分屍」！新北地院裁定羈押

疑似因不滿父親長期家暴母親，新北市一名54歲符姓男子，竟狠心弒父，還將其頭顱、四肢和軀幹分解，丟棄至永和區保平路巷內的瓦磘溝內，檢方今（9）日訊後，晚間向新北地院聲請羈押，法院認定符男涉犯殺害直系血親尊親屬及損壞其屍體等罪名，罪嫌重大，於晚間23時裁定羈押。
編輯中心／綜合報導
2021-12-09 23:32:35
此案源於8日上午，有民眾驚見一具無頭浮屍，飄在新北市永和區保平路巷內的瓦磘溝內，警消獲報後趕往現場，合力將屍體撈上岸，檢警也組成專案小組全力緝兇；經調閱監視器後，警方鎖定符姓嫌疑人涉嫌重大，經報請新北地檢署檢察官指揮偵辦並聲請拘票，火速於案發12小時後，在永和區雙和街拘提符嫌。
據悉，符嫌表示死者長期對母親施暴，他才會在忍無可忍下殺害父親並肢解棄屍，但警方調查，符男母親和父親早已分居30年，因此質疑其行兇動機恐怕與財產有關，詳細案情仍有待釐清。檢方則在今日晚間訊後，向法院聲請羈押，新北地方法院認定符男涉犯殺害直系血親尊親屬及損壞其屍體等罪名，罪嫌重大，於晚間23時裁定羈押。（編輯：林莞茜）
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