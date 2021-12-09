KYMCO Ionex 響應金門低碳島政策 第 700 座換電站坐落金門
Ionex 3.0能源交換站再度達成新里程碑，更在今日（12/9）與金門縣長楊鎮浯共同宣布第 700 座 Ionex 3.0 能源交換站正式開通啟用！在金門政府政策帶路下，光陽不僅是首家登島建置多點換電站的業者，短時間內推進在金門國家公園 6 處換電站的設置外，預計將階段性陸續完成全島 30 座換電站的佈建，與金門人共同為低碳島目標而努力。Ionex 3.0 能源交換站朝向 2021 年底一千座目標穩健前進。
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2021-12-09 23:55:00
金門低碳政策帶路 Ionex 3.0登島！
早在國際協定與中央政府的溫室氣體減量政策之前，金門早已推動低碳島政策多年，於能源、製造、住商、交通、農業、環境等六面向積極推動，縣府多年來鼓勵當地民眾使用電動機車，提供舊換新每台補助32,000元、新購每台補助24,000元外，更與當地業者結合，鼓勵且補助遊客租賃電動機車，發展套裝低碳旅遊。
為營造電動機車友善使用環境，金門縣政府亦針對設置電動機車充換電設施給予補助。光陽工業執行長柯俊斌表示：「近年來金門縣政府積極推動『綠色能源低碳島』計畫，不僅側重於再生能源利用，更戮力於推行低碳運輸系統。此次KYMCO Ionex團隊與金門縣政府攜手，共同推動綠色運具與能源補充政策，相信在雙方共同合作下，更有助於金門縣政府推動綠色運具的普及。」
Ionex 3.0 能源交換站串起大、小金門能源基礎接續網絡
為打造電動機車友善環境，分別由金門縣政府與金門國家公園釋出公有場地招租，提供廠商設置電動機車充換電設施場域。Ionex 3.0 能源交換站由 Ionex 專賣店為起點，將分三階段佈建，第一階段推進於金門國家公園 6 處，分佈於大、小金門的五個行政區及大金門的中心地段，未來預計將打造 30 座換電站，以金門大橋連結大、小金門交通，將金門建構為低碳旅遊及純電動載具運行的示範場域。
Ionex 3.0 換電站全台遍地開花 積極打造友善電動機車環境
除了在金門投入大量資源打造基礎建設外，Ionex 3.0 換電站目前已於全台開通 727 站、佈建超過 800 座換電站，穩定朝向年底千站的目標前進，期待未來更多騎乘電動車車主開心奔馳、實現低碳樂活理念，展現 Ionex 透過能源交換站的積極佈建，打造綠色運輸使用環境的堅持與決心。