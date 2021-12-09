▲ 284 萬起三車型設定！保時捷 Macan 二度小改款正式開賣

Macan GTS 搭載 2.9 升雙渦輪增壓六缸引擎可輸出 440PS 強勁動力，較前款動力增加 60PS。承襲保時捷 GTS 車款出色的反應能力以及動力輸出表現，配備跑車計時套件（Sport Chrono package）後的M acan GTS，僅需 4.3 秒便可完成 0~100 km/h 加速，極速達 272km/h。而 Macan S 亦改搭載 2.9 升雙渦輪增壓六缸引擎，動力輸出比前代高出 26PS，達到 380PS，從靜止狀態加速到 100 km/h 僅需 4.8 秒，極速上看 259km/h。入門款 Macan 搭載渦輪增壓四缸引擎、動力輸出達 265PS，可於 6.4 秒內可完成 0~100 km/h 加速，極速達 232km/h。三款車型均搭配七速 PDK 雙離合器自手排變速系統、保時捷循跡管理系統（PTM）和全時四輪驅動系統。
優化底盤系統—專屬 GTS 的全新跑車化氣壓懸載系統
Macan 懸載系統提供更寬廣的延展範圍，兼顧高乘坐舒適度，及極致運動化的駕控表現。保時捷主動式懸載調整系統（PASM）的減震反應等亦重新調校，主動且連續地調整每個車輪的制震反應。保時捷主動式懸載調整系統（PASM）為 Macan 選配項目，並為 Macan S 和 Macan GTS 的標準配備。
Macan GTS 標配跑車化氣壓懸載系統，車身降低 10 mm，令 Macan GTS 與其他車款更加與眾不同。與前代相比，全新 GTS 具備更精湛的動態性能優勢，前軸的氣壓懸載系統剛性提升10%，後軸硬度則提高15%。Macan GTS同時可以選配 GTS 運動套件，搭配 21 吋 GT Design 輪圈及高性能輪胎、保時捷扭力分導升級系統（PTV Plus）與跑車計時套件（Sport Chrono package），進一步強化車輛的動力潛能。
設計風格更動感犀利聚焦運動化特性
重新設計的車頭增添與車身同色的飾板凸顯出 Macan 的寬闊車體視覺，行駛在道路上更增氣勢。全新 Macan GTS 車鼻中央處及其他區塊施以黑化設計。車尾輪廓則以包覆著獨特工程設計的下擴散板收束。車身前後皆採用嶄新的 3D 結構設計，亦可選配車側刀刃造型飾板。此外，全車系標配保時捷動態照明系統（PDLS）與 Sport Design 車外後視鏡。
全新 Macan 提供14 種不同車色選擇，包括新車色金屬木瓜橘（Papaya Metallic）和金屬龍膽藍（Gentian Blue Metallic），以及與配備 GTS 運動套件的 Macan GTS相襯的蟒蛇綠（Python Green）。 Porsche Exclusive Manufaktur 憑藉個性化的多款車色和烤漆塗裝樣品選項，顯著拓寬了 Macan 外觀上的自由度。並標配尺寸更大的車輪：Macan 基本車輪大小為 19 吋，Macan S 為 20 吋，Macan GTS 則是 21 吋。全新車輪更增添了七種不同設計細節。
搭載觸控面板的新型中控台
Macan 內裝部分以觸控面板取代了傳統觸鍵按鈕，全新短捷的排檔桿尺寸座落於工整中控台模組區的中央。儀錶板頂端的指針時鐘現成為標準配備，多處皮革面料與縫線提供龍膽藍、金屬木瓜橘或蠟灰色等選色給車主選擇。Macan 持續提供許多標準配備的線上功能服務，車主可以藉由保時捷通訊管理系統搭配的 10.9 吋高解析度觸控螢幕進行控制。Macan 亦採用了 911 車系的新型多功能 GT 跑車式方向盤。
除了外觀上的動態優勢和黑色系亮點外，限定選用於頂級車型的 GTS 運動套件亦涵蓋特定的專屬內裝設備，包括了十八向電動調整跑車座椅、碳纖（Carbon）內裝飾板套件、真皮內裝套件搭配 Race-Tex 材質，以及帶有對比色縫線及蟒蛇綠（Python Green）色 GTS 字樣等各項內裝設備。
Macan 為保時捷拓展全新粉絲族群
Macan 自上市以來已在全球成功交付 600,000 輛，其中大約八成的 Macan 買家首次購入保時捷。此外，近年來購買 Macan 的女性比例亦不斷上升，為女性車主佔比最高的保時捷車系。
【全新 Macan 車系建議售價】
全新 Macan ： NTD 2,840,000元起
全新 Macan S ：NTD 3,480,000元起
全新 Macan GTS ：NTD 4,610,000元起