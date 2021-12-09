▲ 284 萬起三車型設定！保時捷 Macan 二度小改款正式開賣

我是廣告 請繼續往下閱讀

×

Macan GTS 搭載 2.9 升雙渦輪增壓六缸引擎可輸出 440PS 強勁動力，較前款動力增加 60PS。承襲保時捷 GTS 車款出色的反應能力以及動力輸出表現，配備跑車計時套件（Sport Chrono package）後的M acan GTS，僅需 4.3 秒便可完成 0~100 km/h 加速，極速達 272km/h。而 Macan S 亦改搭載 2.9 升雙渦輪增壓六缸引擎，動力輸出比前代高出 26PS，達到 380PS，從靜止狀態加速到 100 km/h 僅需 4.8 秒，極速上看 259km/h。入門款 Macan 搭載渦輪增壓四缸引擎、動力輸出達 265PS，可於 6.4 秒內可完成 0~100 km/h 加速，極速達 232km/h。三款車型均搭配七速 PDK 雙離合器自手排變速系統、保時捷循跡管理系統（PTM）和全時四輪驅動系統。





優化底盤系統—專屬 GTS 的全新跑車化氣壓懸載系統





Macan 懸載系統提供更寬廣的延展範圍，兼顧高乘坐舒適度，及極致運動化的駕控表現。保時捷主動式懸載調整系統（PASM）的減震反應等亦重新調校，主動且連續地調整每個車輪的制震反應。保時捷主動式懸載調整系統（PASM）為 Macan 選配項目，並為 Macan S 和 Macan GTS 的標準配備。





Macan GTS 標配跑車化氣壓懸載系統，車身降低 10 mm，令 Macan GTS 與其他車款更加與眾不同。與前代相比，全新 GTS 具備更精湛的動態性能優勢，前軸的氣壓懸載系統剛性提升10%，後軸硬度則提高15%。Macan GTS同時可以選配 GTS 運動套件，搭配 21 吋 GT Design 輪圈及高性能輪胎、保時捷扭力分導升級系統（PTV Plus）與跑車計時套件（Sport Chrono package），進一步強化車輛的動力潛能。





設計風格更動感犀利聚焦運動化特性





重新設計的車頭增添與車身同色的飾板凸顯出 Macan 的寬闊車體視覺，行駛在道路上更增氣勢。全新 Macan GTS 車鼻中央處及其他區塊施以黑化設計。車尾輪廓則以包覆著獨特工程設計的下擴散板收束。車身前後皆採用嶄新的 3D 結構設計，亦可選配車側刀刃造型飾板。此外，全車系標配保時捷動態照明系統（PDLS）與 Sport Design 車外後視鏡。





×

×

×

×

×

全新 Macan 提供14 種不同車色選擇，包括新車色金屬木瓜橘（Papaya Metallic）和金屬龍膽藍（Gentian Blue Metallic），以及與配備 GTS 運動套件的 Macan GTS相襯的蟒蛇綠（Python Green）。 Porsche Exclusive Manufaktur 憑藉個性化的多款車色和烤漆塗裝樣品選項，顯著拓寬了 Macan 外觀上的自由度。並標配尺寸更大的車輪：Macan 基本車輪大小為 19 吋，Macan S 為 20 吋，Macan GTS 則是 21 吋。全新車輪更增添了七種不同設計細節。





×

搭載觸控面板的新型中控台





Macan 內裝部分以觸控面板取代了傳統觸鍵按鈕，全新短捷的排檔桿尺寸座落於工整中控台模組區的中央。儀錶板頂端的指針時鐘現成為標準配備，多處皮革面料與縫線提供龍膽藍、金屬木瓜橘或蠟灰色等選色給車主選擇。Macan 持續提供許多標準配備的線上功能服務，車主可以藉由保時捷通訊管理系統搭配的 10.9 吋高解析度觸控螢幕進行控制。Macan 亦採用了 911 車系的新型多功能 GT 跑車式方向盤。





除了外觀上的動態優勢和黑色系亮點外，限定選用於頂級車型的 GTS 運動套件亦涵蓋特定的專屬內裝設備，包括了十八向電動調整跑車座椅、碳纖（Carbon）內裝飾板套件、真皮內裝套件搭配 Race-Tex 材質，以及帶有對比色縫線及蟒蛇綠（Python Green）色 GTS 字樣等各項內裝設備。





×

×

×

×

Macan 為保時捷拓展全新粉絲族群





Macan 自上市以來已在全球成功交付 600,000 輛，其中大約八成的 Macan 買家首次購入保時捷。此外，近年來購買 Macan 的女性比例亦不斷上升，為女性車主佔比最高的保時捷車系。





【全新 Macan 車系建議售價】





全新 Macan ： NTD 2,840,000元起





全新 Macan S ：NTD 3,480,000元起





全新 Macan GTS ：NTD 4,610,000元起



