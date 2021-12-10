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尼加拉瓜宣布與台灣斷交　外交部：痛心與遺憾

▲2017年1月11日蔡英文總統訪尼加拉瓜，出席奧德嘉就職典禮。(圖／總統府提供)
▲2017年1月11日蔡英文總統訪尼加拉瓜，出席奧德嘉就職典禮。(圖／總統府提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-12-10 07:58:28｜2021-12-10 09:03:15

中美洲國家尼加拉瓜政府今（10）日宣布與中華民國斷絕外交關係，轉向支持北京。這是尼加拉瓜史上第二次與我國斷交，兩次相隔36年，而且決定都是由奧德嘉（José Daniel Ortega Saavedra）主政期間做成。我國的邦交國也剩14國，外交部對於尼加拉瓜宣布與我國斷交表示痛心與遺憾。

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外交部發布聲明指出，尼加拉瓜共和國於台北時間12月10日決定片面終止與我國外交關係，我國政府至感痛心與遺憾。為維護國家主權及尊嚴，我國決定自即日起終止與尼加拉瓜共和國的外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，撤離大使館及技術團人員。外交部強調，台灣一向是尼加拉瓜忠實可靠的朋友，長期與尼國共同推動有益民生的合作，協助尼國國家的整體發展，成果與貢獻有目共睹。奧蒂嘉總統政府罔顧台尼兩國人民多年休戚與共的情誼，我國感到十分遺憾。

外交部指出，台灣身為國際社會的一份子，有權利與其他國家交流發展外交關係，政府將持續推動「踏實外交」以拓展國際生存空間，並致力維護區域的和平與穩定，爭取我國應有的國際地位，維護國家利益與人民福祉。

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